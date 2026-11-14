Суп, который спасает после вечеринки и похмелья: как приготовить острый корейский кимчи-чиге с курицей и тофу

кимчи чиге instagram.com_leocoookss / © Instagram

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Корейская кухня умеет удивлять сочетанием острых, кислых, соленых и насыщенных вкусов умами. Один из самых ярких примеров — кимчи чхиге (Kimchi Jjigae), традиционный густой суп-рагу, главным ингредиентом которого является кимчи — ферментированная пекинская капуста с пряностями.

Это блюдо уже давно стало любимой домашней классикой в Корее. Его готовят с различными добавками — свининой, тунцом, тофу или другими продуктами, которые есть под рукой. В версии, о которой рассказали на странице leocoookss, главную роль играют куриное бедро, мягкий тофу и ароматный соус из корейских специй.

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Ингредиенты

куриное филе бедра — 500–600 г

кимчи — 250–300 г

сок кимчи — 4–5 ст. л.

твердый тофу — 250–300 г

большая луковица — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

зеленый лук — 3–4 стебля

Для соуса

паста гочуджан — 2 ст. л.

перец гочугару — 1 ч. л. или по вкусу

сахар — 1–2 ч. л

кунжутное масло — 1 ст. л.

Приготовление

Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками, кимчи слегка измельчите, тофу нарежьте кубиками. Лук нарежьте полукольцами, чеснок мелко порубите, а зеленый лук — кольцами. Разогрейте глубокую кастрюлю или сотейник на среднем огне. Добавьте курицу и обжарьте до аппетитной золотистой корочки. Добавьте к курице лук и чеснок. Обжаривайте ещё 1–2 мин, чтобы овощи отдали свой аромат. Добавьте нарезанную капусту и её сок. Перемешайте и тушите примерно 5 мин. Именно кимчи придает супу характерную кислинку и насыщенный вкус. Добавьте гочуджан, гочугару, сахар и кунжутное масло. Хорошо перемешайте, чтобы курица и кимчи равномерно покрылись ароматной пастой. Выложите кубики тофу и осторожно перемешайте. Прогревайте ещё 3–5 мин, не перемешивайте слишком активно, чтобы сохранить форму кусочков. В конце добавьте зеленый лук. Подавайте суп горячим, по желанию с порцией отварного риса.

Главное преимущество этого рецепта — его легко адаптировать под свои предпочтения. Если вы любите ярко выраженную остроту, не скупитесь на гочугар. Если же предпочитаете более мягкие вкусы, уменьшите количество перца или вовсе откажитесь от него.

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Если вы готовите кимчи чиге впервые, лучше начать с меньшего количества острых ингредиентов, а затем отрегулировать вкус.

Кимчи чиге — именно то блюдо, которое способно превратить обычный обед в небольшое гастрономическое путешествие в Корею. Насыщенный бульон, пикантная ферментированная капуста, сочная курица и нежный тофу создают сочетание, от которого трудно отказаться.

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