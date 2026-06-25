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Суп куриный с яйцом: очень простой рецепт
Простой, куриный суп выручит вас, когда нужно быстро, из доступных ингредиентов, приготовить первое блюдо.
Вам понадобится любое куриное мясо (филе, бедро, грудка), морковь, лук, зелень и главный ингредиент — куриные яйца. Суп получается наваристым, аппетитным и ароматным.
Ингредиенты
- курица
- 400 u
- картофель
- 3-4 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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- вода
- 1,2 л
Куриное мясо помойте и нарежьте на порционные кусочки.
Картофель, лук, морковь очистите, помойте. Картофель нарежьте на средние кубики, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Зелень измельчите.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте морковь и лук до мягкости.
Яйца взбейте венчиком или вилкой.
Залейте курицу холодной водой, доведите до кипения, снимите шумовкой пену и варите 20-25 минут, выложите картофель и варите еще 10 минут, затем добавьте обжаренные овощи, перец черный молотый, лавровый лист, посолите, тонкой струйкой, помешивая, влейте яйца, добавьте зелень, снимите с огня и дайте супу настояться под крышкой 5-10 минут.
Советы:
По желанию в суп можно добавить немного вермишели.