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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Суп куриный с яйцом: очень простой рецепт

Простой, куриный суп выручит вас, когда нужно быстро, из доступных ингредиентов, приготовить первое блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
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Суп куриный с яйцом

Суп куриный с яйцом / © Credits

Вам понадобится любое куриное мясо (филе, бедро, грудка), морковь, лук, зелень и главный ингредиент — куриные яйца. Суп получается наваристым, аппетитным и ароматным.

Ингредиенты

курица
400 u
картофель
3-4 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
яйца куриные
2 шт.
растительное масло
1 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)
вода
1,2 л

  1. Куриное мясо помойте и нарежьте на порционные кусочки.

  2. Картофель, лук, морковь очистите, помойте. Картофель нарежьте на средние кубики, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  3. Зелень измельчите.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте морковь и лук до мягкости.

  5. Яйца взбейте венчиком или вилкой.

  6. Залейте курицу холодной водой, доведите до кипения, снимите шумовкой пену и варите 20-25 минут, выложите картофель и варите еще 10 минут, затем добавьте обжаренные овощи, перец черный молотый, лавровый лист, посолите, тонкой струйкой, помешивая, влейте яйца, добавьте зелень, снимите с огня и дайте супу настояться под крышкой 5-10 минут.

Советы:

  • По желанию в суп можно добавить немного вермишели.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
62
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