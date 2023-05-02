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Суп с чечевицей, курицей и овощами: рецепт полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
554
Время на прочтение
2 мин
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Суп с чечевицей, курицей и овощами: рецепт полезного блюда

Фото: Credits

Чечевица занимает первое место среди бобовых по содержанию белка. Она легко усваивается организмом и достаточно питательна. Куриный суп с чечевицей и овощами – отличный вариант для сытного и полезного обеда.

Чтобы сделать суп более ароматным и насыщенным, обжарьте вместе с луком и морковью один мелко порезанный стебель сельдерея и несколько измельченных зубчиков чеснока.

Ингредиенты

  • вода – 2 литра
  • курица – половина (600 г)
  • чечевица красная – 150 г
  • картофель – 4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сельдерей – 1 стебель
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, черный перец молотый
  • зелень (укроп, петрушка)
  • растительное масло – 30 мл

Приготовление

Курицу положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, посолите, поперчите. Варите до готовности, снимая пену, 30 минут. Затем курицу извлеките из бульона, немного остудите и отделите мясо от костей. Разберите на небольшие кусочки. Бульон процедите и положите в него мясо, а кости выбросите.

Очищенный картофель нарежьте небольшими кусочками, чечевицу промойте. Выложите в мясной бульон. Доведите до кипения и варите до готовности 10-15 минут.

Морковь нарежьте соломкой, лук и сельдерей - мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжаривайте на растительном масле, помешивая, пять минут и выложите в суп. 

Перед подачей посыпьте суп мелкой нарезанной зеленью.

Советы

  • Красная чечевица не требует предварительного замачивания, а зеленая варится дольше.
  • Если любите суп погуще, то можно добавить чечевицы немного больше.

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Дата публикации
Просмотры
554
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