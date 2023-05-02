Суп с чечевицей, курицей и овощами: рецепт полезного блюда

Чечевица занимает первое место среди бобовых по содержанию белка. Она легко усваивается организмом и достаточно питательна. Куриный суп с чечевицей и овощами – отличный вариант для сытного и полезного обеда.
Чтобы сделать суп более ароматным и насыщенным, обжарьте вместе с луком и морковью один мелко порезанный стебель сельдерея и несколько измельченных зубчиков чеснока.
Ингредиенты
- вода – 2 литра
- курица – половина (600 г)
- чечевица красная – 150 г
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- сельдерей – 1 стебель
- чеснок – 2 зубчика
- соль, черный перец молотый
- зелень (укроп, петрушка)
- растительное масло – 30 мл
Приготовление
Курицу положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения, посолите, поперчите. Варите до готовности, снимая пену, 30 минут. Затем курицу извлеките из бульона, немного остудите и отделите мясо от костей. Разберите на небольшие кусочки. Бульон процедите и положите в него мясо, а кости выбросите.
Очищенный картофель нарежьте небольшими кусочками, чечевицу промойте. Выложите в мясной бульон. Доведите до кипения и варите до готовности 10-15 минут.
Морковь нарежьте соломкой, лук и сельдерей - мелкими кубиками, чеснок измельчите. Обжаривайте на растительном масле, помешивая, пять минут и выложите в суп.
Перед подачей посыпьте суп мелкой нарезанной зеленью.
Советы
- Красная чечевица не требует предварительного замачивания, а зеленая варится дольше.
- Если любите суп погуще, то можно добавить чечевицы немного больше.
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