Рецепты
66
1 мин

Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами: полезный рецепт

Приготовьте сытный, ароматный суп с чечевицей, фрикадельками и овощами. Этот суп понравится и взрослым и детям.

Екатерина Труш
40 минут
67 ккал
Суп с чечевицей фрикадельками и овощами

Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами / © Credits

Готовится очень быстро, так как не требует предварительной варки бульона. Аппетитные фрикадельки из мясного фарша отлично дополняют суп из чечевицы.

Ингредиенты

чечевица красная
150 г
фарш куриный
300 г
вода
1,8 л
картофель
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
лавровый лист
2 шт.
растительное масло
30 мл.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп).

  1. Лук очистите, и нарежьте мелко на кубики.

  2. Картофель, морковь очистите, помойте. Картофель нарежьте средними кусочками, морковь натрите на крупную терку.

  3. Чечевицу промойте, несколько раз меняя воду.

  4. Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на кубики.

  5. Зелень промойте и измельчите.

  6. В фарш добавьте половину лука, перец черный молотый, соль, перемешайте и, смачивая руки водой, сформируйте небольшие фрикадельки.

  7. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте оставшийся лук, морковь до слегка золотистого цвета, добавьте томатную пасту, перец болгарский и обжарьте еще две минуты.

  8. В кастрюле вскипятите воду и отправьте туда картофель, доведите до кипения, выложите чечевицу и варите пять минут, затем добавьте фрикадельки, обжаренные овощи, лавровый лист, поперчите, посолите, доведите до кипения и варите 10 минут. Готовый суп разлейте по тарелкам и добавьте зелень.

Советы:

  • Если вы любите более густой суп, можно больше положить картофеля и чечевицы.

  • Фарш используйте любой.

