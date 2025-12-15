- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами: полезный рецепт
Приготовьте сытный, ароматный суп с чечевицей, фрикадельками и овощами. Этот суп понравится и взрослым и детям.
Готовится очень быстро, так как не требует предварительной варки бульона. Аппетитные фрикадельки из мясного фарша отлично дополняют суп из чечевицы.
Ингредиенты
- чечевица красная
- 150 г
- фарш куриный
- 300 г
- вода
- 1,8 л
- картофель
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- растительное масло
- 30 мл.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, укроп).
-
Лук очистите, и нарежьте мелко на кубики.
Картофель, морковь очистите, помойте. Картофель нарежьте средними кусочками, морковь натрите на крупную терку.
Чечевицу промойте, несколько раз меняя воду.
Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на кубики.
Зелень промойте и измельчите.
В фарш добавьте половину лука, перец черный молотый, соль, перемешайте и, смачивая руки водой, сформируйте небольшие фрикадельки.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте оставшийся лук, морковь до слегка золотистого цвета, добавьте томатную пасту, перец болгарский и обжарьте еще две минуты.
В кастрюле вскипятите воду и отправьте туда картофель, доведите до кипения, выложите чечевицу и варите пять минут, затем добавьте фрикадельки, обжаренные овощи, лавровый лист, поперчите, посолите, доведите до кипения и варите 10 минут. Готовый суп разлейте по тарелкам и добавьте зелень.
Советы:
Если вы любите более густой суп, можно больше положить картофеля и чечевицы.
Фарш используйте любой.