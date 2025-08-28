- Дата публикации
Суп с фасолью и цветной капустой: рецепт без мяса
Если вы любите легкие супы без мяса, тогда этот рецепт для вас.
Это идеальный вариант для тех, кто постится или просто сидит на диете. Суп получается полезным, вкусным и легким. Подайте его с сухариками.
Ингредиенты
- фасоль – 100 гр;
- 100 г
- капуста цветная – 300 гр;
- 300 г
- картофель
- 1 шт.
- вода
- 1,5 л
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- масло растительное
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Фасоль промойте, залейте большим количеством воды и оставьте на 8-12 часов для набухания. Затем воду слейте, промойте фасоль под проточной водой и снова залейте холодной водой, варите около часа до мягкости.
Капусту разберите на соцветия, слишком крупные разрежьте.
Картофель, лук, морковь очистите. Картофель, морковь нарежьте средними кубиками, лук мелкими кубиками.
Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на небольшие кусочки.
Зелень промойте и измельчите.
На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте болгарский перец и жарьте еще две минуты.
В кастрюлю влейте воду, выложите картофель и варите 10 минут, затем капусту цветную, фасоль и варите еще 10 минут, выложите обжаренные овощи, посолите, поперчите и варите пять минут. Добавьте зелень и снимите с огня.
Советы:
Фасоль можно использовать консервированную.