Суп с фасолью и цветной капустой: рецепт без мяса

Это идеальный вариант для тех, кто постится или просто сидит на диете. Суп получается полезным, вкусным и легким. Подайте его с сухариками.

Фасоль промойте, залейте большим количеством воды и оставьте на 8-12 часов для набухания. Затем воду слейте, промойте фасоль под проточной водой и снова залейте холодной водой, варите около часа до мягкости.

Капусту разберите на соцветия, слишком крупные разрежьте.

Картофель, лук, морковь очистите. Картофель, морковь нарежьте средними кубиками, лук мелкими кубиками.

Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на небольшие кусочки.

Зелень промойте и измельчите.

На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте болгарский перец и жарьте еще две минуты.