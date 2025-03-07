Суп с фрикадельками и рисом: простой рецепт вкусного блюда

Ароматный, сытный и в то же время легкий суп с фрикадельками и рисом – это замечательное блюдо для семейного обеда или ужина. Его приготовление не занимает много времени, а вкус непременно порадует и взрослых, и детей.

Этот суп отлично подойдет как для повседневного питания, так и для специальных семейных обедов. Он легок в приготовлении, но очень питателен и вкусен. Если вы еще не пробовали этот рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, обязательно сохраните его себе

Ингредиенты Фарш 500 г Лук 100 г Соль Перец Паприка Картофель 500 г Лук 140 г Томатное пюре 120 г Сладкий перец 200 г Рис 3 ст. л Вода 1,5л Масло 30 мл Зелень

Приготовление:

Приготовьте фрикадельки. В фарш натрите лук, добавьте соль, перец, паприку и тщательно перемешайте. Сформируйте небольшие фрикадельки размером с орех. Чтобы масса не прилипала к рукам, смачивайте их в воде перед лепкой. Обжарьте фрикадельки. В большую кастрюлю налейте масло, разогрейте его и выложите фрикадельки. Обжарьте их по 3 мин с каждой стороны, чтобы получить золотистую корочку. Приготовьте овощи. Добавьте мелко нарезанный лук к фрикаделкам и обжарьте еще 5-6 мин, постоянно помешивайте. Далее добавьте измельченный сладкий перец и томатное пюре. Тушите еще 7 мин, чтобы овощи отдали свой вкус и аромат. Добавьте картофель и рис. Очистите картофель, нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю вместе с рисом. Посолите, поперчите, при желании добавьте приправу для супа. Перемешайте и залейте водой. Приготовьте суп. Доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и варите примерно 30 мин. За это время все ингредиенты полностью приготовятся, а суп приобретет насыщенный вкус. Финальный штрих. Добавьте свежую нарезанную зелень (укроп, петрушку или лук) и подавайте к столу.

Советы:

Для более нежного вкуса можно добавить немного сливок в уже готовый суп.

Если хотите более насыщенного аромата, попробуйте обжарить рис перед добавлением в суп.

Для сытности можно добавить немного вермишели или нута.

Если вы любите пикантный вкус, попробуйте добавить щепотку острого перца или чеснока.

#фрикадельки # фрикаделькирецепт #рецепт #food ♬ оригинальный звук — Алекс @mil_alexx_pp СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ И РИСОМ ✔️ Маленькая просьба — если сохранили себе рецепт, скиньте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно ✅Нам понадобится: для фрикаделек 500г фарша(у00г топли 140г лука 120г помидорного пюре 200г сладкого перца 3ст.л риса соль, перец 1500мл воды 30мл масла для жарки ⏳время приготовления: 50мин КБЖВ на 100г:5.5. е порции — 2600г берем фарш, натираем на терке луковицу, добавляем соль, перец, паприку, и вымешиваем. Делаем небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше это делать мокрыми руками в большую кастрюлю вливаем масло, и на нем обжариваем фрикадельки по 3 мин с обеих сторон. добавляем рубленый лук, перемешивая жарим 5-6 мин. Добавляем картофель и рис, солим, перчим (я еще люблю давать приправу к супу) — перемешиваем и заливаем водой . суп

Надеемся, что этот рецепт станет любимым в вашей семье.

Приятного аппетита!

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