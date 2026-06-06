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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Суп с фрикадельками и рисом: простой рецепт универсального первого блюда

Сытный, ароматный суп с фрикадельками очень простой в приготовлении, а понравится он и взрослым и детям.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
88 ккал
Комментарии
Суп с фрикадельками и рисом

Суп с фрикадельками и рисом / © Credits

Готовьте его из любого мясного фарша.

Ингредиенты

фарш свиной
400 г
рис
100 г
яйца
1 шт.
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
1 зубчик
растительное масло
2 ст. л.
лавровый лист
1-2 шт.
вода
2 л.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп).

  1. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок выдавите через пресс.

  2. Морковь очистите, и натрите на среднюю терку.

  3. Фарш выложите в миску, добавьте чеснок, яйцо, поперчите, посолите, хорошо перемешайте и руками, смоченными в воде, сформируйте маленькие фрикадельки.

  4. Картофель очистите, и нарежьте небольшими кусочками.

  5. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  6. В кастрюле, с толстым дном, разогрейте растительное масло, выложите лук и на среднем огне, помешивая, обжарьте до мягкости, добавьте морковь и обжарьте еще до золотистого цвета.

  7. Влейте воду, доведите до кипения, посолите, всыпьте картофель, рис и варите на среднем огне 8-10 минут, затем выложите фрикадельки, добавьте лавровый лист и варите еще с момента закипания 8-10 минут.

  8. Добавьте зелень, выключите огонь и дайте супу настояться 5-10 минут.

Советы:

  • Для супа можно использовать не воду, а мясной или овощной бульон.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
80
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