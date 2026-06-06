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Суп с фрикадельками и рисом: простой рецепт универсального первого блюда
Сытный, ароматный суп с фрикадельками очень простой в приготовлении, а понравится он и взрослым и детям.
Готовьте его из любого мясного фарша.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 400 г
- рис
- 100 г
- яйца
- 1 шт.
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- растительное масло
- 2 ст. л.
- лавровый лист
- 1-2 шт.
- вода
- 2 л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (петрушка, укроп).
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Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок выдавите через пресс.
Морковь очистите, и натрите на среднюю терку.
Фарш выложите в миску, добавьте чеснок, яйцо, поперчите, посолите, хорошо перемешайте и руками, смоченными в воде, сформируйте маленькие фрикадельки.
Картофель очистите, и нарежьте небольшими кусочками.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
В кастрюле, с толстым дном, разогрейте растительное масло, выложите лук и на среднем огне, помешивая, обжарьте до мягкости, добавьте морковь и обжарьте еще до золотистого цвета.
Влейте воду, доведите до кипения, посолите, всыпьте картофель, рис и варите на среднем огне 8-10 минут, затем выложите фрикадельки, добавьте лавровый лист и варите еще с момента закипания 8-10 минут.
Добавьте зелень, выключите огонь и дайте супу настояться 5-10 минут.
Советы:
Для супа можно использовать не воду, а мясной или овощной бульон.