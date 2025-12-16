ТСН в социальных сетях

Рецепты
125
1 мин

Суп с фрикадельками и цветной капустой: рецепт полезного блюда

Приготовьте легкий, ароматный суп с фрикадельками и цветной капустой на каждый день.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
63 ккал
Суп с фрикадельками и цветной капустой

Суп с фрикадельками и цветной капустой / © Credits

Готовится очень быстро, а получается сытным и наваристым. Для фрикаделек используйте любой мясной фарш.

Ингредиенты

вода
куриный фарш
300 г
картофель
3 шт.
капуста цветная
300 г
рис
3 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
масло растительное
2 шт.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

  1. Картофель, морковь, лук очистите и помойте. Картофель нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку, лук нарежьте на мелкие кубики.

  2. Цветную капусту помойте и разберите на небольшие соцветия.

  3. Рис промойте.

  4. Из фарша сформируйте небольшие фрикадельки.

  5. Петрушку промойте и измельчите.

  6. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до слегка золотистого цвета.

  7. В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, опустите фрикадельки, картофель, рис, доведите до кипения, накройте крышкой и варите 10 минут, затем добавьте обжаренные овощи, цветную капусту, лавровый лист, поперчите, посолите и варите еще 5 минут. Добавьте свежую зелень петрушки в каждую тарелку при подаче.

Советы:

  • Вместо риса можно добавить в суп вермишель.

