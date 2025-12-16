- Дата публикации
- Рецепты
Суп с фрикадельками и цветной капустой: рецепт полезного блюда
Приготовьте легкий, ароматный суп с фрикадельками и цветной капустой на каждый день.
Готовится очень быстро, а получается сытным и наваристым. Для фрикаделек используйте любой мясной фарш.
Ингредиенты
- вода
- 3л
- куриный фарш
- 300 г
- картофель
- 3 шт.
- капуста цветная
- 300 г
- рис
- 3 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- масло растительное
- 2 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- зелень петрушки
Картофель, морковь, лук очистите и помойте. Картофель нарежьте на средние кубики, морковь натрите на крупную терку, лук нарежьте на мелкие кубики.
Цветную капусту помойте и разберите на небольшие соцветия.
Рис промойте.
Из фарша сформируйте небольшие фрикадельки.
Петрушку промойте и измельчите.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до слегка золотистого цвета.
В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, опустите фрикадельки, картофель, рис, доведите до кипения, накройте крышкой и варите 10 минут, затем добавьте обжаренные овощи, цветную капусту, лавровый лист, поперчите, посолите и варите еще 5 минут. Добавьте свежую зелень петрушки в каждую тарелку при подаче.
Советы:
Вместо риса можно добавить в суп вермишель.