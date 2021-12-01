Суп с фрикадельками: очень быстрый рецепт

Суп с фрикадельками: очень быстрый рецепт

Утвердилось мнение, что быстро можно приготовить только перекус и легкий завтрак или ужин. Сегодня вы убедитесь, что и на блюдо для обеда времени уйдет не больше получаса.

Суп с фрикадельками готовится быстро и просто, и, что весьма важно, его можно использовать и в диетическом, и в детском питании.

Ингредиенты:

0,5 кг фарша

0,5 кг картофеля

2 луковицы

2 моркови

3 л воды

3 лавровых листа

зелень

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Фарш посолить, поперчить, добавить измельченную зелень, хорошо вымешать и сформовать фрикадельки величиной с грецкий орех.

Очищенный картофель нарезать небольшими кусочками, опустить в кипящую воду и варить.

Измельченный лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить натертую на крупной терке морковь и потушить еще 5-10 минут, после чего ввести в суп.

Вместе с овощной смесью в кипящий суп опустить подготовленные фрикадельки и варить 15-20 минут.

За 10 минут до готовности суп посолить и добавить лавровый лист, а перед тем как снять с плиты, приправить мелкорубленой зеленью.

На заметку

Для фрикаделек подойдет любой фарш – из говядины, свинины, курицы, индейки, ассорти. Для разнообразия иногда делайте рыбные фрикадельки.

Фрикадельки можно приготовить заранее и заморозить, а затем использовать по мере необходимости.

Приготовление супа значительно ускорится, если вы зальете картофель кипятком из электрочайника.

Чтобы блюдо получилось еще более диетичным, лук и морковь не обжаривайте, а вводите в суп вместе с картофелем.

К базовой основе для супа с фрикадельками можно добавить болгарский перец, цветную или брюссельскую капусту, зеленый горошек, стручковую фасоль, гречку, рис, булгур, мелкие макаронные изделия.

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