Суп с фрикадельками: рецепт любимого блюда взрослых и детей

Особенность приготовления супа в том, что фрикадельки можно сформировать заранее и хранить в холодильнике, а затем при необходимости быстро приготовить первое блюдо. Фарш используйте любой.
Аппетитный, вкусный суп с маленькими фрикадельками понравится и взрослым и детям. Для его приготовления вам понадобится всего лишь полчаса.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 300 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- картофель
- 3-4 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- вода
- 1,6 шт.
- растительное масло
- перец черный молотый
- соль
- зелень (укроп, петрушка).
- Картофель очистите, помойте и нарежьте на небольшие кубики. Отправьте в кипящую подсоленную воду и варите 5-7 минут.
- Лук, морковь очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на среднюю терку. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте овощи до золотистого цвета.
- Для фрикаделек соедините фарш, яйцо, одну мелко измельченную луковицу, перец и соль.
- Перемешайте, смочите руки в холодной воде и сформируйте маленькие шарики, поштучно отправьте их к картофелю, проварите пять минут, добавьте обжаренные овощи, лавровый лист, посолите, поперчите и еще проварите пять минут.
- В готовый суп добавьте зелень.
Советы:
- Суп можно варить на воде или на любом мясном или овощном бульоне.
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