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Суп с фрикадельками: рецепт любимого блюда взрослых и детей

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
58 ккал
Дата публикации
Просмотры
419
Время на прочтение
1 мин
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Суп с фрикадельками: рецепт любимого блюда взрослых и детей

Суп с фрикадельками

Особенность приготовления супа в том, что фрикадельки можно сформировать заранее и хранить в холодильнике, а затем при необходимости быстро приготовить первое блюдо. Фарш используйте любой.

Аппетитный, вкусный суп с маленькими фрикадельками понравится и взрослым и детям. Для его приготовления вам понадобится всего лишь полчаса.

Ингредиенты

фарш куриный
300 г
яйцо куриное
1 шт.
картофель
3-4 шт.
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
лавровый лист
2 шт.
вода
1,6 шт.
растительное масло
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка).
  1. Картофель очистите, помойте и нарежьте на небольшие кубики. Отправьте в кипящую подсоленную воду и варите 5-7 минут.
  2. Лук, морковь очистите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на среднюю терку. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте овощи до золотистого цвета.
  3. Для фрикаделек соедините фарш, яйцо, одну мелко измельченную луковицу, перец и соль.
  4. Перемешайте, смочите руки в холодной воде и сформируйте маленькие шарики, поштучно отправьте их к картофелю, проварите пять минут, добавьте обжаренные овощи, лавровый лист, посолите, поперчите и еще проварите пять минут.
  5. В готовый суп добавьте зелень.

Советы:

  • Суп можно варить на воде или на любом мясном или овощном бульоне.

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