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Суп с копченой курицей и плавленым сыром: необычный рецепт
Приготовьте на обед ароматный, сытный суп, который никого не оставит равнодушным.
Копченое мясо, плавленый сыр и овощи придадут обычному супу насыщенный вкус с ароматом дымка. Мясо используйте из любой части копченой курицы.
Ингредиенты
- куриный окорочок копченый
- 350 г
- сыр плавленый
- 180 г
- картофель
- 5 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- вода
- 1,5 л
- перец черный молотый
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- лавровый лист
- 1 шт.
- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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- растительное масло
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Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупной терке.
Куриный окорочок залейте холодной водой и варите с момента закипания 15 минут.
Картофель очистите, помойте, нарежьте на средние кубики и выложите в кастрюлю к мясу. Варите на среднем огне 10 минут. Достаньте мясо с бульона, разберите на волокна и отправьте назад к картофелю.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, затем морковь, обжарьте до золотистого цвета и выложите в суп, затем добавьте плавленый сыр, перец черный молотый, лавровый лист, соль и варите на малом огне 15-20 минут до полного растворения сыра. Посыпьте зеленью и дайте супу настояться 10-15 минут.
Советы:
Сыр плавленый используйте мягкий, если в пачке, то нарежьте на кубики.