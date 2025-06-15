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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Суп с копченой курицей и плавленым сыром: необычный рецепт

Приготовьте на обед ароматный, сытный суп, который никого не оставит равнодушным.

Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
117 ккал
Суп с копченой курицей и плавленым сыром

Суп с копченой курицей и плавленым сыром / © Credits

Копченое мясо, плавленый сыр и овощи придадут обычному супу насыщенный вкус с ароматом дымка. Мясо используйте из любой части копченой курицы.

Ингредиенты

куриный окорочок копченый
350 г
сыр плавленый
180 г
картофель
5 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
вода
1,5 л
перец черный молотый
лавровый лист
1 шт.
соль
зелень (укроп, петрушка)
растительное масло

  1. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупной терке.

  2. Куриный окорочок залейте холодной водой и варите с момента закипания 15 минут.

  3. Картофель очистите, помойте, нарежьте на средние кубики и выложите в кастрюлю к мясу. Варите на среднем огне 10 минут. Достаньте мясо с бульона, разберите на волокна и отправьте назад к картофелю.

  4. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, затем морковь, обжарьте до золотистого цвета и выложите в суп, затем добавьте плавленый сыр, перец черный молотый, лавровый лист, соль и варите на малом огне 15-20 минут до полного растворения сыра. Посыпьте зеленью и дайте супу настояться 10-15 минут.

Советы:

  • Сыр плавленый используйте мягкий, если в пачке, то нарежьте на кубики.

Дата публикации
Количество просмотров
197
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