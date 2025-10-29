- Дата публикации
Категория
- Рецепты
73
2 мин
Суп с лапшой и куриными тефтелями: рецепт японского супа
Когда на улице прохладно, а тело просит чего-то мягкого, теплого и уютного — самое время приготовить японский суп с лапшой и нежными куриными тефтелями.
Это блюдо, которое хочется есть ложка за ложкой, будто одеяло тепла, окутывающее изнутри. Простой в приготовлении, легкий и очень деликатный на вкус — этот суп не только согреет, но и подарит ощущение внутреннего покоя, а о рецепте его приготовления рассказали на странице mitamo.kitchen.
Ингредиенты
Куриный бульон
Куриные крылышки 200-300 г
Вода 550 мл
Сушеные водоросли 5 г
Тюфтели
Куриное филе 200 г
Кулинарное саке 1 ст. л
Картофельный крахмал 1 ч. л
Соль ½ ч. л
Тертый имбирь 1 ч. л
Подача
Тонкая стеклянная лапша
Зеленый лук
Белый кунжут
Соус для погружения: соевый соус и рисовый уксус
Приготовление
Залейте куриные крылышки водой с водорослями и доведите до кипения.
Варите на малом огне 30-40 мин, чтобы получить чистый, ароматный бульон.
Уберите крылышки и водоросли.
Смешайте все ингредиенты для тефтелей до однородности.
Сформируйте шарики, слегка смазав руки маслом, и осторожно опустите их в горячий бульон. Варите 5-7 мин, пока они всплывут.
Добавьте в бульон стеклянную лапшу и варите еще 2-3 мин.
Разлейте суп по глубоким мискам, посыпьте зеленым луком и кунжутом.
Подавайте вместе с соусом для погружения.
Советы
Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в бульон соль или несколько капель соевого соуса.
А если хотите контраста текстур, попробуйте вариацию со сладко-острыми куриными крылышками, просто обжарьте предварительно отваренные крылышки в смеси соевого соуса.
Этот суп — идеальный пример японского минимализма в кулинарии. Никакого излишества, только чистые вкусы, баланс текстур и естественная нежность. Он не утяжеляет, легко усваивается и прекрасно подходит как для ужина после рабочего дня, так и для уютных выходных дома.