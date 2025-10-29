Суп с лапшой и куриными тефтелями: рецепт японского супа

Суп с лапшой и куриными тефтелями / © Instagram

Реклама

Это блюдо, которое хочется есть ложка за ложкой, будто одеяло тепла, окутывающее изнутри. Простой в приготовлении, легкий и очень деликатный на вкус — этот суп не только согреет, но и подарит ощущение внутреннего покоя, а о рецепте его приготовления рассказали на странице mitamo.kitchen.

Ингредиенты

Куриный бульон

Куриные крылышки 200-300 г

Вода 550 мл

Сушеные водоросли 5 г

Тюфтели

Куриное филе 200 г

Кулинарное саке 1 ст. л

Картофельный крахмал 1 ч. л

Соль ½ ч. л

Тертый имбирь 1 ч. л

Подача

Тонкая стеклянная лапша

Зеленый лук

Белый кунжут

Соус для погружения: соевый соус и рисовый уксус

Приготовление

Залейте куриные крылышки водой с водорослями и доведите до кипения. Варите на малом огне 30-40 мин, чтобы получить чистый, ароматный бульон. Уберите крылышки и водоросли. Смешайте все ингредиенты для тефтелей до однородности. Сформируйте шарики, слегка смазав руки маслом, и осторожно опустите их в горячий бульон. Варите 5-7 мин, пока они всплывут. Добавьте в бульон стеклянную лапшу и варите еще 2-3 мин. Разлейте суп по глубоким мискам, посыпьте зеленым луком и кунжутом. Подавайте вместе с соусом для погружения.

Советы

Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в бульон соль или несколько капель соевого соуса.

А если хотите контраста текстур, попробуйте вариацию со сладко-острыми куриными крылышками, просто обжарьте предварительно отваренные крылышки в смеси соевого соуса.

Этот суп — идеальный пример японского минимализма в кулинарии. Никакого излишества, только чистые вкусы, баланс текстур и естественная нежность. Он не утяжеляет, легко усваивается и прекрасно подходит как для ужина после рабочего дня, так и для уютных выходных дома.