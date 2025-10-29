ТСН в социальных сетях

Суп с лапшой и куриными тефтелями: рецепт японского супа

Когда на улице прохладно, а тело просит чего-то мягкого, теплого и уютного — самое время приготовить японский суп с лапшой и нежными куриными тефтелями.

Станислава Бондаренко
Суп с лапшой и куриными тефтелями

Суп с лапшой и куриными тефтелями / © Instagram

Это блюдо, которое хочется есть ложка за ложкой, будто одеяло тепла, окутывающее изнутри. Простой в приготовлении, легкий и очень деликатный на вкус — этот суп не только согреет, но и подарит ощущение внутреннего покоя, а о рецепте его приготовления рассказали на странице mitamo.kitchen.

Ингредиенты

Куриный бульон

  • Куриные крылышки 200-300 г

  • Вода 550 мл

  • Сушеные водоросли 5 г

Тюфтели

  • Куриное филе 200 г

  • Кулинарное саке 1 ст. л

  • Картофельный крахмал 1 ч. л

  • Соль ½ ч. л

  • Тертый имбирь 1 ч. л

Подача

  • Тонкая стеклянная лапша

  • Зеленый лук

  • Белый кунжут

  • Соус для погружения: соевый соус и рисовый уксус

Приготовление

  1. Залейте куриные крылышки водой с водорослями и доведите до кипения.

  2. Варите на малом огне 30-40 мин, чтобы получить чистый, ароматный бульон.

  3. Уберите крылышки и водоросли.

  4. Смешайте все ингредиенты для тефтелей до однородности.

  5. Сформируйте шарики, слегка смазав руки маслом, и осторожно опустите их в горячий бульон. Варите 5-7 мин, пока они всплывут.

  6. Добавьте в бульон стеклянную лапшу и варите еще 2-3 мин.

  7. Разлейте суп по глубоким мискам, посыпьте зеленым луком и кунжутом.

  8. Подавайте вместе с соусом для погружения.

Советы

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте в бульон соль или несколько капель соевого соуса.

  • А если хотите контраста текстур, попробуйте вариацию со сладко-острыми куриными крылышками, просто обжарьте предварительно отваренные крылышки в смеси соевого соуса.

Этот суп — идеальный пример японского минимализма в кулинарии. Никакого излишества, только чистые вкусы, баланс текстур и естественная нежность. Он не утяжеляет, легко усваивается и прекрасно подходит как для ужина после рабочего дня, так и для уютных выходных дома.

