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Суп с манными клецками: рецепт украинского блюда
Ароматный куриный бульон, нежное мясо и воздушные манные галушки, которые тают во рту, — блюдо, которое возвращает к самым тёплым воспоминаниям детства.
Суп с манными клецками — прозрачный, ароматный бульон, сваренный на курице с овощами и специями, который нежно обволакивает воздушные галушки, а каждый ингредиент создает особенно «уютный» вкус. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте классического домашнего бульона, который вы захотите готовить снова и снова.
Ингредиенты
Для бульона
курица — 700–800 г
вода — 4–5 л
морковь — 2 шт.
лук — 1 шт.
соль
перец горошком
лавровый лист
любимые специи
зелень
Для манных клецок
яйца — 2 шт.
манная крупа — 6–8 ст. л.
соль
Приготовление
Курицу заливают холодной водой и доводят до кипения.
Образующуюся пену обязательно снимают, именно это делает бульон прозрачным и чистым.
Далее добавляют морковь, лук, специи и варят на слабом огне примерно 1,5–2 часа, давая всем вкусам постепенно раскрыться.
Когда бульон готов, его процеживают, а мясо аккуратно отделяют от костей.
Параллельно готовят манные галушки. Яйца взбивают с щепоткой соли, постепенно добавляют манную крупу и тщательно перемешивают.
Полученную массу оставляют на 10–15 минут, чтобы манная крупа успела набухнуть, а тесто стало более плотным.
Затем чайной ложкой выкладывают тесто прямо в кипящий бульон.
Кнедлики варятся примерно 5–7 минут после того, как всплывут на поверхность и станут нежными, пушистыми и воздушными.
Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью — она придаст блюду аромат и легкость.
Поливка с манными клецками — это больше, чем простое первое блюдо. В мире быстрых рецептов именно такие блюда напоминают, что настоящий уют часто рождается из самых простых ингредиентов.