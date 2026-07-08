Суп с манными клецками: рецепт украинского блюда

Суп с манными клецками tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Суп с манными клецками — прозрачный, ароматный бульон, сваренный на курице с овощами и специями, который нежно обволакивает воздушные галушки, а каждый ингредиент создает особенно «уютный» вкус. На странице Буде смачно разом рассказали о рецепте классического домашнего бульона, который вы захотите готовить снова и снова.

Суп с манными клецками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

Для бульона

курица — 700–800 г

вода — 4–5 л

морковь — 2 шт.

лук — 1 шт.

соль

перец горошком

лавровый лист

любимые специи

зелень

Для манных клецок

яйца — 2 шт.

манная крупа — 6–8 ст. л.

соль

Суп с манными клецками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Суп с манными клецками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Курицу заливают холодной водой и доводят до кипения. Образующуюся пену обязательно снимают, именно это делает бульон прозрачным и чистым. Далее добавляют морковь, лук, специи и варят на слабом огне примерно 1,5–2 часа, давая всем вкусам постепенно раскрыться. Когда бульон готов, его процеживают, а мясо аккуратно отделяют от костей. Параллельно готовят манные галушки. Яйца взбивают с щепоткой соли, постепенно добавляют манную крупу и тщательно перемешивают. Полученную массу оставляют на 10–15 минут, чтобы манная крупа успела набухнуть, а тесто стало более плотным. Затем чайной ложкой выкладывают тесто прямо в кипящий бульон. Кнедлики варятся примерно 5–7 минут после того, как всплывут на поверхность и станут нежными, пушистыми и воздушными.

Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью — она придаст блюду аромат и легкость.

Поливка с манными клецками — это больше, чем простое первое блюдо. В мире быстрых рецептов именно такие блюда напоминают, что настоящий уют часто рождается из самых простых ингредиентов.

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