Рецепты
72
2 мин

Суп с рублеными фрикадельками: рецепт сытного первого блюда для всей семьи

Супы — основа сбалансированного питания. Они дарят тепло, насыщают и поддерживают работу пищеварительной системы.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
45 минут
70 ккал
Суп с рублеными фрикадельками

Если вам надоели стандартные рецепты, стоит попробовать кое-что интереснее — суп с рублеными фрикадельками и овощами. Это не только полезное, но и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет и для обеда, и для легкого ужина. Как приготовить вкусный суп рассказала фудблогер Алла Мороз.

Ингредиенты

Куриное бедро (без костей)
400 г
Яйцо
1 шт.
Манка
2 ст. л.
Петрушка (измельченная)
2 ст. л.
Морковь
1 шт.
Лук
1 шт.
Картофель
3-4 шт.
Сельдерей (стебель)
1 шт.
Сливочное масло
20 г
Соль
Черный перец
Вода или куриный бульон
2,5 л

Приготовление

  1. Картофель нарежьте кубиками.

  2. Морковь натрите на терке, лук измельчите ножом.

  3. Стебель сельдерея нарежьте небольшими кусочками.

  4. На сковороде растопите масло, выложите морковь и лук. Слегка протушите на слабом огне, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.

  5. В кипящую воду или бульон добавьте картофель и сельдерей.

  6. Когда вода снова закипит, переложите зажарку со сковороды. Посолите и поперчите по своему вкусу.

  7. Куриное бедро нарежьте полосками, затем кубиками, а дальше измельчите ножом.

  8. Добавьте яйцо, манку, соль, перец и зелень, хорошо перемешайте.

  9. Сформируйте небольшие фрикадельки.

  10. Когда картофель станет мягким, осторожно выложите фрикадельки в суп.

  11. Легонько перемешайте, чтобы они не слиплись.

  12. Варите 7-8 мин, пока мясо не будет полностью готово.

Советы

  • Для большей сытности можно добавить немного вермишели за 5 мин до готовности.

  • Фрикадельки будут более нежными, если дать фаршу «отдохнуть» 10 мин перед формированием.

  • Аромат придадут специи: лавровый лист, сушеный чеснок или мускатный орех.

Суп с рублеными фрикадельками — это универсальное блюдо, которое сочетает пользу овощей и питательность мяса. Он легкий, ароматный и сытный одновременно. Такой суп станет отличным выбором для всей семьи.

