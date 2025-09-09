- Дата публикации
Суп с рублеными фрикадельками: рецепт сытного первого блюда для всей семьи
Супы — основа сбалансированного питания. Они дарят тепло, насыщают и поддерживают работу пищеварительной системы.
Если вам надоели стандартные рецепты, стоит попробовать кое-что интереснее — суп с рублеными фрикадельками и овощами. Это не только полезное, но и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет и для обеда, и для легкого ужина. Как приготовить вкусный суп рассказала фудблогер Алла Мороз.
Ингредиенты
- Куриное бедро (без костей)
- 400 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Манка
- 2 ст. л.
- Петрушка (измельченная)
- 2 ст. л.
- Морковь
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Картофель
- 3-4 шт.
- Сельдерей (стебель)
- 1 шт.
- Сливочное масло
- 20 г
- Соль
-
- Черный перец
-
- Вода или куриный бульон
- 2,5 л
Приготовление
Картофель нарежьте кубиками.
Морковь натрите на терке, лук измельчите ножом.
Стебель сельдерея нарежьте небольшими кусочками.
На сковороде растопите масло, выложите морковь и лук. Слегка протушите на слабом огне, чтобы овощи стали мягкими и ароматными.
В кипящую воду или бульон добавьте картофель и сельдерей.
Когда вода снова закипит, переложите зажарку со сковороды. Посолите и поперчите по своему вкусу.
Куриное бедро нарежьте полосками, затем кубиками, а дальше измельчите ножом.
Добавьте яйцо, манку, соль, перец и зелень, хорошо перемешайте.
Сформируйте небольшие фрикадельки.
Когда картофель станет мягким, осторожно выложите фрикадельки в суп.
Легонько перемешайте, чтобы они не слиплись.
Варите 7-8 мин, пока мясо не будет полностью готово.
Советы
Для большей сытности можно добавить немного вермишели за 5 мин до готовности.
Фрикадельки будут более нежными, если дать фаршу «отдохнуть» 10 мин перед формированием.
Аромат придадут специи: лавровый лист, сушеный чеснок или мускатный орех.
Суп с рублеными фрикадельками — это универсальное блюдо, которое сочетает пользу овощей и питательность мяса. Он легкий, ароматный и сытный одновременно. Такой суп станет отличным выбором для всей семьи.