Суп с рублеными фрикадельками: рецепт сытного первого блюда для всей семьи

Суп с рублеными фрикадельками / © Credits

Реклама

Если вам надоели стандартные рецепты, стоит попробовать кое-что интереснее — суп с рублеными фрикадельками и овощами. Это не только полезное, но и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет и для обеда, и для легкого ужина. Как приготовить вкусный суп рассказала фудблогер Алла Мороз.

Ингредиенты Куриное бедро (без костей) 400 г Яйцо 1 шт. Манка 2 ст. л. Петрушка (измельченная) 2 ст. л. Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Картофель 3-4 шт. Сельдерей (стебель) 1 шт. Сливочное масло 20 г Соль Черный перец Вода или куриный бульон 2,5 л

Приготовление

Картофель нарежьте кубиками. Морковь натрите на терке, лук измельчите ножом. Стебель сельдерея нарежьте небольшими кусочками. На сковороде растопите масло, выложите морковь и лук. Слегка протушите на слабом огне, чтобы овощи стали мягкими и ароматными. В кипящую воду или бульон добавьте картофель и сельдерей. Когда вода снова закипит, переложите зажарку со сковороды. Посолите и поперчите по своему вкусу. Куриное бедро нарежьте полосками, затем кубиками, а дальше измельчите ножом. Добавьте яйцо, манку, соль, перец и зелень, хорошо перемешайте. Сформируйте небольшие фрикадельки. Когда картофель станет мягким, осторожно выложите фрикадельки в суп. Легонько перемешайте, чтобы они не слиплись. Варите 7-8 мин, пока мясо не будет полностью готово.

Советы

Для большей сытности можно добавить немного вермишели за 5 мин до готовности.

Фрикадельки будут более нежными, если дать фаршу «отдохнуть» 10 мин перед формированием.

Аромат придадут специи: лавровый лист, сушеный чеснок или мускатный орех.

Суп с рублеными фрикадельками — это универсальное блюдо, которое сочетает пользу овощей и питательность мяса. Он легкий, ароматный и сытный одновременно. Такой суп станет отличным выбором для всей семьи.