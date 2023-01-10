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Суп с ветчиной и фасолью: рецепт идеального зимнего блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
447
Время на прочтение
2 мин
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Суп с ветчиной и фасолью: рецепт идеального зимнего блюда

Фото: Credits

Если после праздников у вас осталось немного ветчины, вы можете приготовить с ней этот замечательный зимний суп.

Этот суп идеален для холодного и зябкого дня. Он сытный, ароматный и достаточно полезный. Кроме того, его можно приготовить на несколько дней, в течение которых у вас будет готовый сытный и ароматный обед. 

Ингредиенты

  • сушеная фасоль - 500 г
  • ветчина - 300-400 г
  • сливочное масло - 3 ст. л. 
  • лук - 3 шт.
  • морковь - 3 шт.
  • сельдерей - 4 стебля  
  • вода - 10 стаканов
  • чесночный порошок - 1 ч. л. 
  • лавровый лист - 2 шт. 
  • тимьян - 1 ч. л. 
  • картофель - 2 шт.
  • петрушка - 1 ч. л.  
  • соль и перец

Подготовка

  • Замочите фасоль на ночь. 
  • Нарежьте кубиками лук, морковь и сельдерей. 
  • Мелко нарежьте петрушку и тимьян. 
  • Почистите и нарежьте кубиками картофель. 

Приготовление 

Обжарьте овощи в большой кастрюле на сливочном масле до мягкости, 4-5 минут.
Достаньте половину овощей из кастрюли и пюрируйте их блендером до однородности и без комочков.
Затем добавьте в кастрюлю промытую фасоль, воду, чесночный порошок, ветчину, лавровый лист, свежий тимьян и пюре из овощей. Доведите до кипения, затем варите под крышкой 1 час, или пока фасоль не станет мягкой.
Добавьте картофель и варите еще 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким.
Подавайте, приправив солью и перцем по вкусу и посыпав свежей петрушкой. 

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Дата публикации
Просмотры
447
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