Суп с ветчиной и фасолью: рецепт идеального зимнего блюда

Если после праздников у вас осталось немного ветчины, вы можете приготовить с ней этот замечательный зимний суп.
Этот суп идеален для холодного и зябкого дня. Он сытный, ароматный и достаточно полезный. Кроме того, его можно приготовить на несколько дней, в течение которых у вас будет готовый сытный и ароматный обед.
Ингредиенты
- сушеная фасоль - 500 г
- ветчина - 300-400 г
- сливочное масло - 3 ст. л.
- лук - 3 шт.
- морковь - 3 шт.
- сельдерей - 4 стебля
- вода - 10 стаканов
- чесночный порошок - 1 ч. л.
- лавровый лист - 2 шт.
- тимьян - 1 ч. л.
- картофель - 2 шт.
- петрушка - 1 ч. л.
- соль и перец
Подготовка
- Замочите фасоль на ночь.
- Нарежьте кубиками лук, морковь и сельдерей.
- Мелко нарежьте петрушку и тимьян.
- Почистите и нарежьте кубиками картофель.
Приготовление
Обжарьте овощи в большой кастрюле на сливочном масле до мягкости, 4-5 минут.
Достаньте половину овощей из кастрюли и пюрируйте их блендером до однородности и без комочков.
Затем добавьте в кастрюлю промытую фасоль, воду, чесночный порошок, ветчину, лавровый лист, свежий тимьян и пюре из овощей. Доведите до кипения, затем варите под крышкой 1 час, или пока фасоль не станет мягкой.
Добавьте картофель и варите еще 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким.
Подавайте, приправив солью и перцем по вкусу и посыпав свежей петрушкой.
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