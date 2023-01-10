Суп с ветчиной и фасолью: рецепт идеального зимнего блюда

Если после праздников у вас осталось немного ветчины, вы можете приготовить с ней этот замечательный зимний суп.

Этот суп идеален для холодного и зябкого дня. Он сытный, ароматный и достаточно полезный. Кроме того, его можно приготовить на несколько дней, в течение которых у вас будет готовый сытный и ароматный обед.

Ингредиенты

сушеная фасоль - 500 г

ветчина - 300-400 г

сливочное масло - 3 ст. л.

лук - 3 шт.

морковь - 3 шт.

сельдерей - 4 стебля

вода - 10 стаканов

чесночный порошок - 1 ч. л.

лавровый лист - 2 шт.

тимьян - 1 ч. л.

картофель - 2 шт.

петрушка - 1 ч. л.

соль и перец

Подготовка

Замочите фасоль на ночь.

Нарежьте кубиками лук, морковь и сельдерей.

Мелко нарежьте петрушку и тимьян.

Почистите и нарежьте кубиками картофель.

Приготовление

Обжарьте овощи в большой кастрюле на сливочном масле до мягкости, 4-5 минут.

Достаньте половину овощей из кастрюли и пюрируйте их блендером до однородности и без комочков.

Затем добавьте в кастрюлю промытую фасоль, воду, чесночный порошок, ветчину, лавровый лист, свежий тимьян и пюре из овощей. Доведите до кипения, затем варите под крышкой 1 час, или пока фасоль не станет мягкой.

Добавьте картофель и варите еще 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким.

Подавайте, приправив солью и перцем по вкусу и посыпав свежей петрушкой.

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