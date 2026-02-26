Суп с курицей / © Associated Press

Реклама

С наступлением холодов мы проводим больше времени в помещениях, а вместе с этим возрастает риск простуд и вирусов. И здесь на сцену выходит суп — простое, но чрезвычайно эффективное блюдо. Теплые жидкие блюда поддерживают водный баланс, легче усваиваются, когда нет аппетита, и помогают организму получить витамины, минералы и антиоксиданты без нагрузки на пищеварение. И главное — большинство ингредиентов для иммунных супов уже есть в нашем холодильнике, например, овощи, бобовые, мясо и специи.

Не существует единственного «волшебного» продукта для здоровья, но есть комбинации питательных веществ, которые поддерживают защитные силы организма:

белок — для восстановления клеток

цинк и железо — для иммунного ответа

витамины A, C, E — для борьбы с окислительным стрессом

клетчатка — для здорового кишечника, который напрямую влияет на иммунитет

пряности (чеснок, имбирь, куркума, чили) — обладают противовоспалительными свойствами.

Суп из чечевицы с мясом

Суп из чечевицы с мясом / © Credits

Это настоящий пример полезной и вкусной еды. Красная чечевица быстро готовится, богата растительным белком, железом и клетчаткой. В сочетании с мясом она обеспечивает длительное ощущение сытости и поддерживает силы организма, когда энергии мало. Такой суп идеально подходит для семейного обеда и не требует долгих часов у плиты.

Реклама

См. рецепт

Острый куриный рамен

Острый куриный рамен / © Credits

Японская классика, которая давно вышла за пределы ресторанного меню. Куриный бульон с лапшой, специями и чили помогает согреться, стимулирует кровообращение и облегчает дыхание. Острые компоненты могут временно уменьшать заложенность носа, а белок из курицы поддерживает восстановление организма, а в качестве бонуса — приготовление занимает около 30 мин.

См. рецепт

Томатный суп

Томатный суп / © Instagram

Томатный суп — легкий, ароматный и богатый ликопином, мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений. Витамины A, C и K поддерживают иммунную систему, а теплая текстура супа успокаивает. В паре с сырным сэндвичем он превращается в сбалансированный прием пищи, уместный и для будней, и для уютного ужина, если вы себя не очень хорошо чувствуете.

Реклама

См. рецепт

Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами

Суп с чечевицей, фрикадельками и овощами / © Credits

Идеальный вариант, когда хочется чего-то питательного, но без сложных кулинарных процессов. Овощи дают витамины, фрикадельки — белок, а чечевица — клетчатку. Такой суп хорошо воспринимается детьми и взрослыми, и не перегружает пищеварение.

См. рецепт

Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле

Тыквенный суп в азиатско-индийском стиле / © Credits

Тыква — источник бета-каротина, который организм превращает в витамин A. В сочетании со специями вроде куркумы, имбиря и тмина этот суп имеет легкий противовоспалительный эффект и дарит ощущение тепла и уюта. Это пример того, как забота о здоровье может быть яркой и вкусной.

Реклама

См. рецепт

Карпатская грибная похлебка

Карпатская грибная похлебка

Настоящая украинская классика, которая снова на пике популярности. Сушеные белые грибы содержат минералы и природные антиоксиданты, а сочетание с картофелем и сметаной делает блюдо сытным, но не тяжелым. Карпатская уха — это не только о пользе, но и об эмоциональном комфорте, традиции и ощущении дома.

См. рецепт

Когда организм ослаблен, он нуждается не в экспериментах, а в мягкой, питательной поддержке. Супы — это простой способ дать телу тепло, воду и необходимые нутриенты без лишнего стресса. Иммунитет не укрепляется за один день, но регулярные, сбалансированные блюда — один из самых надежных путей к восстановлению.