Суши-бургер с лососем: интересный рецепт питательного блюда

На странице stohantsevayuliia рассказали, как приготовить суши-бургер с лососем – оригинальный рецепт, сочетающий в себе традиции японской кухни и американский подход к фьюжн-блюдам. Его начинка – это вкусный микс из свежей рыбы, авокадо, икры тобико, крем-сыра, огурца и риса.

Ингредиенты Лосось (или креветки, тунец, курица – выбор остается за вами) Авокадо Икра тобико Сливочный крем-творог Огурец Листы норы Рис для суши Сухари Панко Яйцо 1 шт. Мука 1–1,5 ст. л Масло

Приготовление

Возьмите кусок свежей рыбы и нарежьте небольшими кусочками. Очистите авокадо, а затем разделите одну половинку на три части. Чтобы избежать потемнения, сбрызните авокадо немного лимонным соком. Нарежьте огурец тонкими полосками. На лист норе выложите немного приготовленного риса для суши. Далее постепенно добавьте начинку: сначала рыбу, затем авокадо (или огурец) можно сделать два варианта. Равномерно распределите творог сверху начинки. Закройте начинку верхним слоем риса, это поможет удержать все ингредиенты вместе и предотвратит прилипание к рукам. Руки можно смачивать водой, тонким слоем майонеза или масла для удобства. Используйте еще один лист норы, чтобы завернуть сформированный суши-бургер. Для удобства заворачивания можно воспользоваться небольшим количеством жидкости – смочите руки, чтобы лист норе легко обволакивал начинку. После завертывания оберните суши-бургер в пищевую пленку и аккуратно сформуйте клубочек. Это поможет удержать форму при дальнейшей обработке. Для кляра используйте 1 яйцо и немного муки. Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную смесь и быстро окуните суши-бургер в кляр. Затем выложите суши-бургеры на сухари Панко, которые обеспечивают хрустящую текстуру. Разогрейте небольшую кастрюлю с маслом для фритюра. Важно, чтобы масло было горячим, чтобы суши-бургер сразу начал жариться и при этом постоянно переворачивайте его для равномерной обжарки со всех сторон. Когда суши-бургер приобретет золотисто-коричневый цвет и станет хрустящим, аккуратно извлеките его из кастрюли и дайте стечь лишнему маслу на бумажных полотенцах.

водой @stohantsevayuliia — лосось (креветки, тунец, курица, можно использовать все что вы любите) — авокадо — икра тобико (я купила ее в корейском магазине h-mart, цена именно этой баночки 3$) — сыр Филадельфия или другой крем сыр — огурец — середину там где семя я не использую йте 1шт. 1-1/2ст.л. муки – масло для фритюра Выкладывайте бургер жарить в горячее масло , чтобы он сразу жарился , и постоянно переворачивайте чтобы бургер равномерно прожаривался . Руки я смачиваю

Этот рецепт не только питателен, но и экстраординарно вкусен, он легко адаптируется под любые предпочтения – используйте ту рыбу, которую любите или экспериментируйте с другими ингредиентами, чтобы создать свой собственный вариант.

Наслаждайтесь каждым кусочком, ведь он подарит вам незабываемый вкус и станет отличным выбором для вечерних встреч с друзьями или семейных праздников.

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