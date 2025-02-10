Суши-бургер с лососем: интересный рецепт питательного блюда

Этот суши-бургер – настоящее кулинарное чудо, сочетает свежесть рыбы, нежность авокадо, сладкое наслаждение икры тобико и крем-сыра.
На странице stohantsevayuliia рассказали, как приготовить суши-бургер с лососем – оригинальный рецепт, сочетающий в себе традиции японской кухни и американский подход к фьюжн-блюдам. Его начинка – это вкусный микс из свежей рыбы, авокадо, икры тобико, крем-сыра, огурца и риса.
Ингредиенты
- Лосось (или креветки, тунец, курица – выбор остается за вами)
- Авокадо
- Икра тобико
- Сливочный крем-творог
- Огурец
- Листы норы
- Рис для суши
- Сухари Панко
- Яйцо
- 1 шт.
- Мука
- 1–1,5 ст. л
- Масло
Приготовление
- Возьмите кусок свежей рыбы и нарежьте небольшими кусочками.
- Очистите авокадо, а затем разделите одну половинку на три части. Чтобы избежать потемнения, сбрызните авокадо немного лимонным соком.
- Нарежьте огурец тонкими полосками.
- На лист норе выложите немного приготовленного риса для суши. Далее постепенно добавьте начинку: сначала рыбу, затем авокадо (или огурец) можно сделать два варианта.
- Равномерно распределите творог сверху начинки.
- Закройте начинку верхним слоем риса, это поможет удержать все ингредиенты вместе и предотвратит прилипание к рукам. Руки можно смачивать водой, тонким слоем майонеза или масла для удобства.
- Используйте еще один лист норы, чтобы завернуть сформированный суши-бургер. Для удобства заворачивания можно воспользоваться небольшим количеством жидкости – смочите руки, чтобы лист норе легко обволакивал начинку.
- После завертывания оберните суши-бургер в пищевую пленку и аккуратно сформуйте клубочек. Это поможет удержать форму при дальнейшей обработке.
- Для кляра используйте 1 яйцо и немного муки. Тщательно перемешайте, чтобы получить однородную смесь и быстро окуните суши-бургер в кляр.
- Затем выложите суши-бургеры на сухари Панко, которые обеспечивают хрустящую текстуру.
- Разогрейте небольшую кастрюлю с маслом для фритюра. Важно, чтобы масло было горячим, чтобы суши-бургер сразу начал жариться и при этом постоянно переворачивайте его для равномерной обжарки со всех сторон.
- Когда суши-бургер приобретет золотисто-коричневый цвет и станет хрустящим, аккуратно извлеките его из кастрюли и дайте стечь лишнему маслу на бумажных полотенцах.
@stohantsevayuliia — лосось (креветки, тунец, курица, можно использовать все что вы любите) — авокадо — икра тобико (я купила ее в корейском магазине h-mart, цена именно этой баночки 3$) — сыр Филадельфия или другой крем сыр — огурец — середину там где семя я не использую йте 1шт. 1-1/2ст.л. муки – масло для фритюра Выкладывайте бургер жарить в горячее масло , чтобы он сразу жарился , и постоянно переворачивайте чтобы бургер равномерно прожаривался . Руки я смачиваю водой
Этот рецепт не только питателен, но и экстраординарно вкусен, он легко адаптируется под любые предпочтения – используйте ту рыбу, которую любите или экспериментируйте с другими ингредиентами, чтобы создать свой собственный вариант.
Наслаждайтесь каждым кусочком, ведь он подарит вам незабываемый вкус и станет отличным выбором для вечерних встреч с друзьями или семейных праздников.
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