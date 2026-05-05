Суши-бургер с лососем — интересный рецепт
В соцсетях стремительно набирает популярность новый гастротренд — суши-бургер с лососем. Это яркое, стильное и неожиданно простое в приготовлении блюдо, которое сочетает эстетику японской кухни с форматом любимого фастфуда.
Современная кухня — это микс культур, вкусов и форматов. Мы уже не удивляемся пицце с необычными топингами или десертам с солеными нотами, однако суши бургер — отдельная категория удовольствия. На странице Abir el Saghir показали рецепт, который легко повторить дома. Он не требует сложных техник, но выглядит как блюдо из модного ресторана.
Ингредиенты
Лосось
филе лосося
масло авокадо
белый перец
паприка
соль
панировочные сухари
Рис
рис для суши 2 стакана
вода 2 стакана
сахар 2 ч. л
соль 1 ст. л
рисовый уксус 2 ст. л
Подача
японский майонез
авокадо
манго
Приготовление
Рыбу приправляем маслом авокадо, белым перцем, паприкой и солью, и добавляем панировочные сухари.
Готовим в аэрофритюре примерно 20 мин, до румяной корочки.
Промытый и замоченный рис варим в соотношении 1:1 с водой (2 стакана риса на 2 стакана воды).
После приготовления, перекладываем в миску, добавляем сахар, соль и рисовый уксус, хорошо перемешиваем.
Смачиваем руки холодной водой, чтобы рис не липнул и формируем круглые плоские «булочки».
Обжариваем их на растительном масле, примерно 2 ст. л, до золотистой корочки.
На рисовую основу выкладываем японский майонез, кусочки лосося, нарезанное авокадо и манго, и накрываем второй рисовой «булочкой».
Суши-бургера эффектно выглядит, готовится он без лишнего стресса и точно удивит гостей. И главное, это еще одно доказательство того, что современная кухня не имеет правил, есть только настроение, вдохновение и желание сочетать несовместимое на первый взгляд.