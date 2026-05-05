Суши-бургер с лососем tiktok.com/@abir.sag

Реклама

Современная кухня — это микс культур, вкусов и форматов. Мы уже не удивляемся пицце с необычными топингами или десертам с солеными нотами, однако суши бургер — отдельная категория удовольствия. На странице Abir el Saghir показали рецепт, который легко повторить дома. Он не требует сложных техник, но выглядит как блюдо из модного ресторана.

Суши-бургер с лососем tiktok.com/@abir.sag

Ингредиенты

Лосось

филе лосося

масло авокадо

белый перец

паприка

соль

панировочные сухари

Рис

рис для суши 2 стакана

вода 2 стакана

сахар 2 ч. л

соль 1 ст. л

рисовый уксус 2 ст. л

Подача

японский майонез

авокадо

манго

Суши-бургер с лососем tiktok.com/@abir.sag

Суши-бургер с лососем tiktok.com/@abir.sag

Приготовление

Рыбу приправляем маслом авокадо, белым перцем, паприкой и солью, и добавляем панировочные сухари. Готовим в аэрофритюре примерно 20 мин, до румяной корочки. Промытый и замоченный рис варим в соотношении 1:1 с водой (2 стакана риса на 2 стакана воды). После приготовления, перекладываем в миску, добавляем сахар, соль и рисовый уксус, хорошо перемешиваем. Смачиваем руки холодной водой, чтобы рис не липнул и формируем круглые плоские «булочки». Обжариваем их на растительном масле, примерно 2 ст. л, до золотистой корочки. На рисовую основу выкладываем японский майонез, кусочки лосося, нарезанное авокадо и манго, и накрываем второй рисовой «булочкой».

Суши-бургер с лососем tiktok.com/@abir.sag

Суши-бургера эффектно выглядит, готовится он без лишнего стресса и точно удивит гостей. И главное, это еще одно доказательство того, что современная кухня не имеет правил, есть только настроение, вдохновение и желание сочетать несовместимое на первый взгляд.

Новости партнеров