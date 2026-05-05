Рецепты
59
2 мин

Суши-бургер с лососем — интересный рецепт

В соцсетях стремительно набирает популярность новый гастротренд — суши-бургер с лососем. Это яркое, стильное и неожиданно простое в приготовлении блюдо, которое сочетает эстетику японской кухни с форматом любимого фастфуда.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Современная кухня — это микс культур, вкусов и форматов. Мы уже не удивляемся пицце с необычными топингами или десертам с солеными нотами, однако суши бургер — отдельная категория удовольствия. На странице Abir el Saghir показали рецепт, который легко повторить дома. Он не требует сложных техник, но выглядит как блюдо из модного ресторана.

Ингредиенты

Лосось

  • филе лосося

  • масло авокадо

  • белый перец

  • паприка

  • соль

  • панировочные сухари

Рис

  • рис для суши 2 стакана

  • вода 2 стакана

  • сахар 2 ч. л

  • соль 1 ст. л

  • рисовый уксус 2 ст. л

Подача

  • японский майонез

  • авокадо

  • манго

Приготовление

  1. Рыбу приправляем маслом авокадо, белым перцем, паприкой и солью, и добавляем панировочные сухари.

  2. Готовим в аэрофритюре примерно 20 мин, до румяной корочки.

  3. Промытый и замоченный рис варим в соотношении 1:1 с водой (2 стакана риса на 2 стакана воды).

  4. После приготовления, перекладываем в миску, добавляем сахар, соль и рисовый уксус, хорошо перемешиваем.

  5. Смачиваем руки холодной водой, чтобы рис не липнул и формируем круглые плоские «булочки».

  6. Обжариваем их на растительном масле, примерно 2 ст. л, до золотистой корочки.

  7. На рисовую основу выкладываем японский майонез, кусочки лосося, нарезанное авокадо и манго, и накрываем второй рисовой «булочкой».

Суши-бургера эффектно выглядит, готовится он без лишнего стресса и точно удивит гостей. И главное, это еще одно доказательство того, что современная кухня не имеет правил, есть только настроение, вдохновение и желание сочетать несовместимое на первый взгляд.

