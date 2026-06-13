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Суши-доги: рецепт хрустящего лакомства из TikTok
Суши-доги — это тот случай, когда японская классика встречается со стритфудом и создается что-то совершенно новое.
Хрустящая корочка, нежный рис, крем-сыр и сочная начинка с креветками и крабовыми палочками — звучит как идеальный ужин. Этот рецепт, о котором рассказали на странице an.cookbook уже успел стать вирусным, ведь у суши-догов эффектный вид, готовятся они проще, чем кажется, а на вкус такте, будто вы заказали их в модном азиатском бистро.
Ингредиенты
Для основы
Рис для суши — 150 г
Нори — 2 листа
Панировочные сухари
Для начинки
Крабовые палочки
Чука
Креветки
Огурец 1 шт.
Крем-сыр
Заправка для риса
Рисовый уксус — 1 ст. л
Сахар — 1 ч. л
Соль — ½ ч. л
Кляр
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2-3 ст. л
Вода — 1 ст. л
Для подачи
Соус унаги
Зеленый лук
Кунжут
Приготовление
Рис хорошо промойте, залейте водой и поставьте на маленький огонь под крышкой.
После закипания варите 12 мин, затем снимите с огня и оставьте под крышкой еще на 15 мин.
Смешайте уксус, сахар и соль.
Добавьте смесь к теплому рису и аккуратно перемешайте.
На каждый лист нори выложите рис ровным слоем и оставьте свободные края.
Слегка смажьте края водой и плотно заверните в трубочку.
Взбейте яйцо, добавьте муку и воду.
Перемешайте до однородной консистенции без комочков.
Каждую трубочку окуните в кляр, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте суши-роллы со всех сторон до золотистой хрустящей корочки.
Готовые роллы разрежьте по центру, но не до конца, чтобы образовался «карман».
Добавьте крем-сыр, крабовые палочки, огурец, креветки и чуку.
Полейте суши-доги соусом унаги, посыпьте зеленым луком и кунжутом.
Советы
Рис не переваривайте, он должен быть липким, но сохранять форму.
Обжаривайте на среднем огне, так кляр успеет равномерно пропечься, а корочка станет хрустящей.
Экспериментируйте с начинкой. Авокадо, копченый лосось или даже острый соус шрирача отлично впишутся в рецепт.
Суши-доги — это не просто модный рецепт из соцсетей, а идеальное блюдо для домашнего ужина, встречи с друзьями или когда хочется чего-то необычного без сложных кулинарных техник.