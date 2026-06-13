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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
26
Время на прочтение
2 мин

Суши-доги: рецепт хрустящего лакомства из TikTok

Суши-доги — это тот случай, когда японская классика встречается со стритфудом и создается что-то совершенно новое.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Суши-доги tiktok.com/@an.cookbook

Суши-доги tiktok.com/@an.cookbook

Хрустящая корочка, нежный рис, крем-сыр и сочная начинка с креветками и крабовыми палочками — звучит как идеальный ужин. Этот рецепт, о котором рассказали на странице an.cookbook уже успел стать вирусным, ведь у суши-догов эффектный вид, готовятся они проще, чем кажется, а на вкус такте, будто вы заказали их в модном азиатском бистро.

Ингредиенты

Для основы

  • Рис для суши — 150 г

  • Нори — 2 листа

  • Панировочные сухари

Для начинки

  • Крабовые палочки

  • Чука

  • Креветки

  • Огурец 1 шт.

  • Крем-сыр

Заправка для риса

  • Рисовый уксус — 1 ст. л

  • Сахар — 1 ч. л

  • Соль — ½ ч. л

Кляр

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 2-3 ст. л

  • Вода — 1 ст. л

Для подачи

  • Соус унаги

  • Зеленый лук

  • Кунжут

Суши-доги tiktok.com/@an.cookbook

Суши-доги tiktok.com/@an.cookbook

Приготовление

  1. Рис хорошо промойте, залейте водой и поставьте на маленький огонь под крышкой.

  2. После закипания варите 12 мин, затем снимите с огня и оставьте под крышкой еще на 15 мин.

  3. Смешайте уксус, сахар и соль.

  4. Добавьте смесь к теплому рису и аккуратно перемешайте.

  5. На каждый лист нори выложите рис ровным слоем и оставьте свободные края.

  6. Слегка смажьте края водой и плотно заверните в трубочку.

  7. Взбейте яйцо, добавьте муку и воду.

  8. Перемешайте до однородной консистенции без комочков.

  9. Каждую трубочку окуните в кляр, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

  10. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте суши-роллы со всех сторон до золотистой хрустящей корочки.

  11. Готовые роллы разрежьте по центру, но не до конца, чтобы образовался «карман».

  12. Добавьте крем-сыр, крабовые палочки, огурец, креветки и чуку.

  13. Полейте суши-доги соусом унаги, посыпьте зеленым луком и кунжутом.

Советы

  • Рис не переваривайте, он должен быть липким, но сохранять форму.

  • Обжаривайте на среднем огне, так кляр успеет равномерно пропечься, а корочка станет хрустящей.

  • Экспериментируйте с начинкой. Авокадо, копченый лосось или даже острый соус шрирача отлично впишутся в рецепт.

Суши-доги — это не просто модный рецепт из соцсетей, а идеальное блюдо для домашнего ужина, встречи с друзьями или когда хочется чего-то необычного без сложных кулинарных техник.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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