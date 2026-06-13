Суши-доги: рецепт хрустящего лакомства из TikTok

Суши-доги tiktok.com/@an.cookbook

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Хрустящая корочка, нежный рис, крем-сыр и сочная начинка с креветками и крабовыми палочками — звучит как идеальный ужин. Этот рецепт, о котором рассказали на странице an.cookbook уже успел стать вирусным, ведь у суши-догов эффектный вид, готовятся они проще, чем кажется, а на вкус такте, будто вы заказали их в модном азиатском бистро.

Ингредиенты

Для основы

Рис для суши — 150 г

Нори — 2 листа

Панировочные сухари

Для начинки

Крабовые палочки

Чука

Креветки

Огурец 1 шт.

Крем-сыр

Заправка для риса

Рисовый уксус — 1 ст. л

Сахар — 1 ч. л

Соль — ½ ч. л

Кляр

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2-3 ст. л

Вода — 1 ст. л

Для подачи

Соус унаги

Зеленый лук

Кунжут

Приготовление

Рис хорошо промойте, залейте водой и поставьте на маленький огонь под крышкой. После закипания варите 12 мин, затем снимите с огня и оставьте под крышкой еще на 15 мин. Смешайте уксус, сахар и соль. Добавьте смесь к теплому рису и аккуратно перемешайте. На каждый лист нори выложите рис ровным слоем и оставьте свободные края. Слегка смажьте края водой и плотно заверните в трубочку. Взбейте яйцо, добавьте муку и воду. Перемешайте до однородной консистенции без комочков. Каждую трубочку окуните в кляр, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте суши-роллы со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Готовые роллы разрежьте по центру, но не до конца, чтобы образовался «карман». Добавьте крем-сыр, крабовые палочки, огурец, креветки и чуку. Полейте суши-доги соусом унаги, посыпьте зеленым луком и кунжутом.

Советы

Рис не переваривайте, он должен быть липким, но сохранять форму.

Обжаривайте на среднем огне, так кляр успеет равномерно пропечься, а корочка станет хрустящей.

Экспериментируйте с начинкой. Авокадо, копченый лосось или даже острый соус шрирача отлично впишутся в рецепт.

Суши-доги — это не просто модный рецепт из соцсетей, а идеальное блюдо для домашнего ужина, встречи с друзьями или когда хочется чего-то необычного без сложных кулинарных техник.

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