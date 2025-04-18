Суши-маффины: интересный рецепт на скорую руку

Суши-маффины / © Credits

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Об этом рецепте рассказали на странице foodblog_kristi и он стал настоящим хитом. Суши-мафины — это не просто перекус. Это яркое, ароматное и визуально привлекательное угощение, идеально подходящее как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Для риса

Рис для суши 150 г

Вода 220 мл

Рисовый или яблочный уксус 2 ст.л.

Сахар 1 ч. л

Соль ½ ч. л

Для начинки

Крабовые палочки 250 г

Твердый творог 80 г

Красная икра (можно использовать имитированную) 100 г

Майонез 2 ст. л

Соевый соус 1 ст. л

Сливочный соус 1-2 ст. л

Дополнительно

Листы нори 4 шт.

Соус Унаги или Терияки

Приготовление

Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачности воды. Залейте водой в соотношении 1:1,5. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 15 мин, не открывайте крышку. Затем снимите с огня и оставьте настаиваться еще на 15 минут под крышкой. Смешайте уксус, сахар и соль, прогрейте немного до полного растворения. Влейте заправку в теплый рис, осторожно перемешайте и оставьте остывать. Крабовые палочки нарежьте мелко или натрите на большой терке. Сыр тоже натрите. Добавьте икру, майонез, соевый соус и любимый сливочный соус. Тщательно перемешайте. Листья норы разрежьте на четыре квадрата. Каждый квадратик выложите в форму для кексов (лучше силиконовое или смазанное маслом), чтобы получились корзины. На дно уложите немного риса, плотно прижимая ложкой. Сверху — щедрую порцию начинки. Разогрейте духовку до 190°C. Поставьте мафины запекаться на 10 мин. Они должны слегка подрумяниться, а сыр немного расплавиться. Перед подачей полейте каждый мафин соусом Унаги или Терияки. При желании украсьте зеленым луком, кунжутом или дополнительной порцией икры.

Советы:

Рис для суши должен быть клейким, поэтому используйте специальный сорт короткозернистого риса.

Нори лучше брать качественные — они не рвутся и сохраняют форму во время запекания.

Это блюдо непременно станет фаворитом посреди домашних рецептов. Суши-маффины — это любовь из первого кусочка. Попытайтесь приготовить их однажды и они, без сомнения, останутся в вашем кулинарном арсенале надолго.

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