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Суши-маффины: интересный рецепт на скорую руку
В мире кулинарии всегда есть место для экспериментов, особенно когда они просты, эффектны и очень вкусны. Одним из таких гастрономических открытий стали суши-маффины — современная вариация на тему любимых японских блюд, сочетающая в себе эстетику суши и удобный формат маффинов.
Об этом рецепте рассказали на странице foodblog_kristi и он стал настоящим хитом. Суши-мафины — это не просто перекус. Это яркое, ароматное и визуально привлекательное угощение, идеально подходящее как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
Для риса
Рис для суши 150 г
Вода 220 мл
Рисовый или яблочный уксус 2 ст.л.
Сахар 1 ч. л
Соль ½ ч. л
Для начинки
Крабовые палочки 250 г
Твердый творог 80 г
Красная икра (можно использовать имитированную) 100 г
Майонез 2 ст. л
Соевый соус 1 ст. л
Сливочный соус 1-2 ст. л
Дополнительно
Листы нори 4 шт.
Соус Унаги или Терияки
Приготовление
Рис тщательно промойте несколько раз до прозрачности воды.
Залейте водой в соотношении 1:1,5. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 15 мин, не открывайте крышку. Затем снимите с огня и оставьте настаиваться еще на 15 минут под крышкой.
Смешайте уксус, сахар и соль, прогрейте немного до полного растворения. Влейте заправку в теплый рис, осторожно перемешайте и оставьте остывать.
Крабовые палочки нарежьте мелко или натрите на большой терке. Сыр тоже натрите. Добавьте икру, майонез, соевый соус и любимый сливочный соус. Тщательно перемешайте.
Листья норы разрежьте на четыре квадрата. Каждый квадратик выложите в форму для кексов (лучше силиконовое или смазанное маслом), чтобы получились корзины.
На дно уложите немного риса, плотно прижимая ложкой. Сверху — щедрую порцию начинки.
Разогрейте духовку до 190°C. Поставьте мафины запекаться на 10 мин. Они должны слегка подрумяниться, а сыр немного расплавиться.
Перед подачей полейте каждый мафин соусом Унаги или Терияки. При желании украсьте зеленым луком, кунжутом или дополнительной порцией икры.
Советы:
Рис для суши должен быть клейким, поэтому используйте специальный сорт короткозернистого риса.
Нори лучше брать качественные — они не рвутся и сохраняют форму во время запекания.
Это блюдо непременно станет фаворитом посреди домашних рецептов. Суши-маффины — это любовь из первого кусочка. Попытайтесь приготовить их однажды и они, без сомнения, останутся в вашем кулинарном арсенале надолго.