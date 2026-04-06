Суши-паска — интересный пасхальный рецепт, который уже покорил Instagram

Традиции — это прекрасно, однако иногда они нуждаются в легком апгрейде. Именно так на кухнях появляются блюда, которые сочетают украинскую праздничность и японскую гастрономическую эстетику.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Суши-паска tiktok.com/@yummy.lera

Мир кулинарии давно перестал быть о строгих правилах. Сегодня это — пространство для экспериментов, в котором классика легко сочетается с фьюжн-идеями. Именно так появилась суши-паска — блюдо, которое выглядит как праздничная паска, но внутри прячет любимые вкусы японской кухни.

Фудблогер Valeriia Veligura предложила свой вариант этого креативного блюда и он мгновенно стал вирусным. Причина проста, это не только красиво, но и действительно вкусно.

Ингредиенты

Основа

  • рис для суши 500 г

  • вода 550 мл

Заправка

  • яблочный или рисовый уксус 55 мл

  • сахар 3 ст. л

  • соль 1 ч. л

Начинка

  • огурец 200 г

  • слабосоленый лосось 150 г

  • крабовые палочки 200 г

  • икра «Масаго» 50 г

  • нори 6 листов

  • крем-сыр 200 г

Крем

  • крем-сыр 225 г

  • сливки 75 мл

Приготовление

Основа

  1. Рис нужно тщательно промыть 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной.

  2. Далее довести до кипения, варить 15 мин на минимальном огне под крышкой и дать настояться еще 15 мин.

  3. Смешайте ингредиенты для заправки.

  4. Немного подогрейте смесь, чтобы ингредиенты лучше растворились, а затем аккуратно вмешайте ее в теплый рис.

  5. После этого рис должен полностью остыть.

Начинка

  1. Огурец и лосось мелко нарежьте.

  2. Крабовые палочки разберите на волокна и смешайте с икрой.

Именно эта текстура придает блюду «вау» эффект.

Сборник

  1. В разъемную форму выкладываем 2 листа нори, гладкой стороной к стенкам.

  2. Вырезаем круг из третьего листа и формируем дно.

  3. Выкладываем рис и формируем «чашу» с бортиками. Можно поставить внутрь стакан в пищевой пленке и охладить основу около часа, так она лучше будет держать форму.

  4. После этого, выкладываем начинку слоями, каждый слой хорошо утрамбовываем, а сверху формируем «шапочку» из риса.

  5. Далее в холодильник на несколько часов или на ночь.

Декор

  1. Взбиваем все ингредиенты до густоты.

  2. Перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем сверху.

  3. Украшаем микрозеленью горошка и икрой «Масаго».

Суши-паска — это не просто тренд, а символ того, как меняется современная кухня: смело, креативно и без границ. Она идеально вписывается в новую эстетику праздников, когда важны не только традиции, но и эмоции, эксперименты и желание удивлять.

