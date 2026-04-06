Суши-паска — интересный пасхальный рецепт, который уже покорил Instagram
Традиции — это прекрасно, однако иногда они нуждаются в легком апгрейде. Именно так на кухнях появляются блюда, которые сочетают украинскую праздничность и японскую гастрономическую эстетику.
Мир кулинарии давно перестал быть о строгих правилах. Сегодня это — пространство для экспериментов, в котором классика легко сочетается с фьюжн-идеями. Именно так появилась суши-паска — блюдо, которое выглядит как праздничная паска, но внутри прячет любимые вкусы японской кухни.
Фудблогер Valeriia Veligura предложила свой вариант этого креативного блюда и он мгновенно стал вирусным. Причина проста, это не только красиво, но и действительно вкусно.
Ингредиенты
Основа
рис для суши 500 г
вода 550 мл
Заправка
яблочный или рисовый уксус 55 мл
сахар 3 ст. л
соль 1 ч. л
Начинка
огурец 200 г
слабосоленый лосось 150 г
крабовые палочки 200 г
икра «Масаго» 50 г
нори 6 листов
крем-сыр 200 г
Крем
крем-сыр 225 г
сливки 75 мл
Приготовление
Основа
Рис нужно тщательно промыть 3-4 раза, пока вода не станет прозрачной.
Далее довести до кипения, варить 15 мин на минимальном огне под крышкой и дать настояться еще 15 мин.
Смешайте ингредиенты для заправки.
Немного подогрейте смесь, чтобы ингредиенты лучше растворились, а затем аккуратно вмешайте ее в теплый рис.
После этого рис должен полностью остыть.
Начинка
Огурец и лосось мелко нарежьте.
Крабовые палочки разберите на волокна и смешайте с икрой.
Именно эта текстура придает блюду «вау» эффект.
Сборник
В разъемную форму выкладываем 2 листа нори, гладкой стороной к стенкам.
Вырезаем круг из третьего листа и формируем дно.
Выкладываем рис и формируем «чашу» с бортиками. Можно поставить внутрь стакан в пищевой пленке и охладить основу около часа, так она лучше будет держать форму.
После этого, выкладываем начинку слоями, каждый слой хорошо утрамбовываем, а сверху формируем «шапочку» из риса.
Далее в холодильник на несколько часов или на ночь.
Декор
Взбиваем все ингредиенты до густоты.
Перекладываем в кондитерский мешок и отсаживаем сверху.
Украшаем микрозеленью горошка и икрой «Масаго».
Суши-паска — это не просто тренд, а символ того, как меняется современная кухня: смело, креативно и без границ. Она идеально вписывается в новую эстетику праздников, когда важны не только традиции, но и эмоции, эксперименты и желание удивлять.