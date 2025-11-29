Суши шарики за 30 минут: простой рецепт вкусного блюда

Суши шарики за 30 минут / © Credits

На странице YIZHLO рассказали, как быстро и легко приготовить суши шарики, даже если вы никогда раньше не крутили роллы. Ингредиенты простые, а результат — яркий и вкусный.

Ингредиенты

Рис кругло зернистый 400 г

Вода 440 г

Яблочный или винный уксус 50 г

Сахар 45 г

Соль 5 г

Начинка

Лосось

Авокадо

Огурец

Крабовые палочки

Крем-сыр

Тофу

Приготовление

Промойте рис в холодной воде 3-4 раза, чтобы он стал чистым и менее клейким. Затем залейте его водой, накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Уменьшите нагрев до минимального и варите 15 мин. Затем выключите плиту, накройте рис полотенцем и оставьте еще на 15 минут. В небольшой миске смешайте уксус, сахар и соль, чтобы приготовить заправку. Тщательно перемешайте, пока сахар и соль полностью растворятся. Полейте горячий рис заправкой и осторожно перемешайте деревянной или силиконовой лопаткой. Разложите рис на большую тарелку, чтобы он быстро остыл и оставался едва теплым. Возьмите немного риса в ладонь, сформируйте шарик и добавьте начинку посередине. Можно делать разные размеры и формы.

Советы

Используйте свежие ингредиенты, чтобы начинка была сочной и ароматной.

Не забывайте немного смачивать руки во время формирования шариков.

Если хотите, украсьте суши икрой, семенами кунжута или зеленью для яркого эффекта.

Суши шарики — это идеальная идея для вечеринки, семейного ужина или быстрого перекуса, когда хочется чего-то вкусного и легкого. А еще, это хороший способ привлечь детей, им точно понравится формировать собственные шарики и выбирать начинку.