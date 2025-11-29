ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
110
Время на прочтение
2 мин

Суши шарики за 30 минут: простой рецепт вкусного блюда

Сегодня не обязательно бежать в ресторан, чтобы насладиться любимыми суши. Попробуйте приготовить блюдо по этому рецепту и ваш домашний обед засияет японским шармом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Суши шарики за 30 минут

Суши шарики за 30 минут / © Credits

На странице YIZHLO рассказали, как быстро и легко приготовить суши шарики, даже если вы никогда раньше не крутили роллы. Ингредиенты простые, а результат — яркий и вкусный.

Ингредиенты

  • Рис кругло зернистый 400 г

  • Вода 440 г

  • Яблочный или винный уксус 50 г

  • Сахар 45 г

  • Соль 5 г

Начинка

  • Лосось

  • Авокадо

  • Огурец

  • Крабовые палочки

  • Крем-сыр

  • Тофу

Приготовление

  1. Промойте рис в холодной воде 3-4 раза, чтобы он стал чистым и менее клейким.

  2. Затем залейте его водой, накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне.

  3. Уменьшите нагрев до минимального и варите 15 мин.

  4. Затем выключите плиту, накройте рис полотенцем и оставьте еще на 15 минут.

  5. В небольшой миске смешайте уксус, сахар и соль, чтобы приготовить заправку.

  6. Тщательно перемешайте, пока сахар и соль полностью растворятся.

  7. Полейте горячий рис заправкой и осторожно перемешайте деревянной или силиконовой лопаткой.

  8. Разложите рис на большую тарелку, чтобы он быстро остыл и оставался едва теплым.

  9. Возьмите немного риса в ладонь, сформируйте шарик и добавьте начинку посередине. Можно делать разные размеры и формы.

Советы

  • Используйте свежие ингредиенты, чтобы начинка была сочной и ароматной.

  • Не забывайте немного смачивать руки во время формирования шариков.

  • Если хотите, украсьте суши икрой, семенами кунжута или зеленью для яркого эффекта.

Суши шарики — это идеальная идея для вечеринки, семейного ужина или быстрого перекуса, когда хочется чего-то вкусного и легкого. А еще, это хороший способ привлечь детей, им точно понравится формировать собственные шарики и выбирать начинку.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie