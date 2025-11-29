- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
Суши шарики за 30 минут: простой рецепт вкусного блюда
Сегодня не обязательно бежать в ресторан, чтобы насладиться любимыми суши. Попробуйте приготовить блюдо по этому рецепту и ваш домашний обед засияет японским шармом.
На странице YIZHLO рассказали, как быстро и легко приготовить суши шарики, даже если вы никогда раньше не крутили роллы. Ингредиенты простые, а результат — яркий и вкусный.
Ингредиенты
Рис кругло зернистый 400 г
Вода 440 г
Яблочный или винный уксус 50 г
Сахар 45 г
Соль 5 г
Начинка
Лосось
Авокадо
Огурец
Крабовые палочки
Крем-сыр
Тофу
Приготовление
Промойте рис в холодной воде 3-4 раза, чтобы он стал чистым и менее клейким.
Затем залейте его водой, накройте крышкой и доведите до кипения на среднем огне.
Уменьшите нагрев до минимального и варите 15 мин.
Затем выключите плиту, накройте рис полотенцем и оставьте еще на 15 минут.
В небольшой миске смешайте уксус, сахар и соль, чтобы приготовить заправку.
Тщательно перемешайте, пока сахар и соль полностью растворятся.
Полейте горячий рис заправкой и осторожно перемешайте деревянной или силиконовой лопаткой.
Разложите рис на большую тарелку, чтобы он быстро остыл и оставался едва теплым.
Возьмите немного риса в ладонь, сформируйте шарик и добавьте начинку посередине. Можно делать разные размеры и формы.
Советы
Используйте свежие ингредиенты, чтобы начинка была сочной и ароматной.
Не забывайте немного смачивать руки во время формирования шариков.
Если хотите, украсьте суши икрой, семенами кунжута или зеленью для яркого эффекта.
Суши шарики — это идеальная идея для вечеринки, семейного ужина или быстрого перекуса, когда хочется чего-то вкусного и легкого. А еще, это хороший способ привлечь детей, им точно понравится формировать собственные шарики и выбирать начинку.