Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

Суши-торт: рецепт необычного блюда к праздничному столу

Праздничное меню давно перестало ограничиваться только классическим оливье и селедкой под шубой. Современные хозяйки и хозяева каждый раз ищут блюда, которые сочетают импровизацию, эстетику и легкость приготовления. И здесь на сцену выходит главный гастротренд этого сезона — суши-торт.

Станислава Бондаренко
Суши-торт:

Суши-торт: / © Credits

Фудблогер Алена Карпюк рассказала, как из привычных продуктов можно создать настоящую сенсацию для праздничного стола. У Блюда дорогой вид, готовится быстро, а вкус, вероятно, станет причиной, почему о вашем столе будут говорить еще долго после вечеринки.

Ингредиенты

  • вареный рис для суши

  • слабосоленый лосось

  • крем-сыр

  • авокадо

  • свежий огурец

  • листы нори

  • микрогрин

  • кунжут

  • майонез (по желанию)

Приготовление

  1. Первый слой — теплый, немного липкий отварной рис. Важно не пересушить его, именно он держит форму торта.

  2. Поверх риса ровным слоем наносим крем-сыр — он придаст нежности и сбалансирует вкус соленой рыбы.

  3. Огурец режем тонкими полосками и выкладываем вторым слоем. Это освежает и добавляет текстуры.

  4. Снова покрываем тонким слоем риса.

  5. Нори режем полосками и выкладываем поверх риса. Слегка прижимаем ложкой, так слои плотнее держаться.

  6. Следующий слой — крем-сыр, кубики спелого авокадо и еще немного огурца.

  7. Посыпаем кунжутом для легкого орехового акцента.

  8. Финальный штрих — корона из лосося. Кусочки слабосоленого лосося образуют блестящую, почти ювелирную поверхность.

  9. Майонез можно добавить тонким слоем для нежности, но по желанию — он не обязателен.

  10. Немного микрогрина, щепотка кунжута и ваш суши-торт готов к красной дорожке праздничного стола.

Суши-торт — главное блюдо, которое создает вау-эффект без лишних усилий. В то время, когда праздничное меню хочется обновить, но не тратить полдня на кухне, он становится идеальным решением. Это современно, красиво, вкусно и «по-богатому».

Возможно, его приготовление станет вашей новой праздничной традицией, поэтому не удивляйтесь, если в следующем году гости будут спрашивать, будет ли тот шикарный суши-торт.

