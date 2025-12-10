Суши-торт: рецепт необычного блюда к праздничному столу

Суши-торт: / © Credits

Фудблогер Алена Карпюк рассказала, как из привычных продуктов можно создать настоящую сенсацию для праздничного стола. У Блюда дорогой вид, готовится быстро, а вкус, вероятно, станет причиной, почему о вашем столе будут говорить еще долго после вечеринки.

Ингредиенты

вареный рис для суши

слабосоленый лосось

крем-сыр

авокадо

свежий огурец

листы нори

микрогрин

кунжут

майонез (по желанию)

Приготовление

Первый слой — теплый, немного липкий отварной рис. Важно не пересушить его, именно он держит форму торта. Поверх риса ровным слоем наносим крем-сыр — он придаст нежности и сбалансирует вкус соленой рыбы. Огурец режем тонкими полосками и выкладываем вторым слоем. Это освежает и добавляет текстуры. Снова покрываем тонким слоем риса. Нори режем полосками и выкладываем поверх риса. Слегка прижимаем ложкой, так слои плотнее держаться. Следующий слой — крем-сыр, кубики спелого авокадо и еще немного огурца. Посыпаем кунжутом для легкого орехового акцента. Финальный штрих — корона из лосося. Кусочки слабосоленого лосося образуют блестящую, почти ювелирную поверхность. Майонез можно добавить тонким слоем для нежности, но по желанию — он не обязателен. Немного микрогрина, щепотка кунжута и ваш суши-торт готов к красной дорожке праздничного стола.

Суши-торт — главное блюдо, которое создает вау-эффект без лишних усилий. В то время, когда праздничное меню хочется обновить, но не тратить полдня на кухне, он становится идеальным решением. Это современно, красиво, вкусно и «по-богатому».

Возможно, его приготовление станет вашей новой праздничной традицией, поэтому не удивляйтесь, если в следующем году гости будут спрашивать, будет ли тот шикарный суши-торт.