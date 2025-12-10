- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Суши-торт: рецепт необычного блюда к праздничному столу
Праздничное меню давно перестало ограничиваться только классическим оливье и селедкой под шубой. Современные хозяйки и хозяева каждый раз ищут блюда, которые сочетают импровизацию, эстетику и легкость приготовления. И здесь на сцену выходит главный гастротренд этого сезона — суши-торт.
Фудблогер Алена Карпюк рассказала, как из привычных продуктов можно создать настоящую сенсацию для праздничного стола. У Блюда дорогой вид, готовится быстро, а вкус, вероятно, станет причиной, почему о вашем столе будут говорить еще долго после вечеринки.
Ингредиенты
вареный рис для суши
слабосоленый лосось
крем-сыр
авокадо
свежий огурец
листы нори
микрогрин
кунжут
майонез (по желанию)
Приготовление
Первый слой — теплый, немного липкий отварной рис. Важно не пересушить его, именно он держит форму торта.
Поверх риса ровным слоем наносим крем-сыр — он придаст нежности и сбалансирует вкус соленой рыбы.
Огурец режем тонкими полосками и выкладываем вторым слоем. Это освежает и добавляет текстуры.
Снова покрываем тонким слоем риса.
Нори режем полосками и выкладываем поверх риса. Слегка прижимаем ложкой, так слои плотнее держаться.
Следующий слой — крем-сыр, кубики спелого авокадо и еще немного огурца.
Посыпаем кунжутом для легкого орехового акцента.
Финальный штрих — корона из лосося. Кусочки слабосоленого лосося образуют блестящую, почти ювелирную поверхность.
Майонез можно добавить тонким слоем для нежности, но по желанию — он не обязателен.
Немного микрогрина, щепотка кунжута и ваш суши-торт готов к красной дорожке праздничного стола.
Суши-торт — главное блюдо, которое создает вау-эффект без лишних усилий. В то время, когда праздничное меню хочется обновить, но не тратить полдня на кухне, он становится идеальным решением. Это современно, красиво, вкусно и «по-богатому».
Возможно, его приготовление станет вашей новой праздничной традицией, поэтому не удивляйтесь, если в следующем году гости будут спрашивать, будет ли тот шикарный суши-торт.