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Свекла на зиму: рецепт украинской заготовки
Сладкая, насыщенная и универсальная — такая свекла зимой станет настоящим спасением для борща, салатов и быстрых перекусов.
Если вы любите домашние заготовки, этот рецепт точно стоит сохранить. На странице Готуємо з Катюшкой поделились простым способом приготовления свеклы на зиму: её достаточно отварить, очистить, залить ароматным маринадом и простерилизовать. Никаких сложных ингредиентов, только свекла и базовые продукты, которые почти всегда есть на кухне.
Для заготовки лучше всего взять свеклу среднего размера, а рецепт маринада рассчитан примерно на 7 литровых банок.
Ингредиенты
- свекла
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- вода
- 2 л
- сахар
- 200 г
- соль
- 2 ст. л.
- уксус
- 200 г
Приготовление
Свеклу отваривают до готовности, остужают и очищают от кожуры.
После этого его раскладывают в чистые подготовленные банки.
Все ингредиенты для маринада смешайте в кастрюле и доведите до кипения.
Готовым маринадом заливают свеклу в банках, после чего их ставят на стерилизацию примерно на 40 минут.
Затем банки герметично закрывают, оставляют остыть и убирают в прохладное место для хранения.
Зимой такая заготовка особенно радует своей универсальностью. Свеклу можно добавить в салат, использовать для приготовления борща или просто подать в качестве готовой закуски.