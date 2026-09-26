Свекла на зиму: рецепт украинской заготовки

Свекла на зиму / © Credits

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Если вы любите домашние заготовки, этот рецепт точно стоит сохранить. На странице Готуємо з Катюшкой поделились простым способом приготовления свеклы на зиму: её достаточно отварить, очистить, залить ароматным маринадом и простерилизовать. Никаких сложных ингредиентов, только свекла и базовые продукты, которые почти всегда есть на кухне.

Для заготовки лучше всего взять свеклу среднего размера, а рецепт маринада рассчитан примерно на 7 литровых банок.

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Ингредиенты свекла вода 2 л сахар 200 г соль 2 ст. л. уксус 200 г

Приготовление

Свеклу отваривают до готовности, остужают и очищают от кожуры. После этого его раскладывают в чистые подготовленные банки. Все ингредиенты для маринада смешайте в кастрюле и доведите до кипения. Готовым маринадом заливают свеклу в банках, после чего их ставят на стерилизацию примерно на 40 минут. Затем банки герметично закрывают, оставляют остыть и убирают в прохладное место для хранения.

Зимой такая заготовка особенно радует своей универсальностью. Свеклу можно добавить в салат, использовать для приготовления борща или просто подать в качестве готовой закуски.

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