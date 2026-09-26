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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

Свекла на зиму: рецепт украинской заготовки

Сладкая, насыщенная и универсальная — такая свекла зимой станет настоящим спасением для борща, салатов и быстрых перекусов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
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Свекла на зиму

Свекла на зиму / © Credits

Если вы любите домашние заготовки, этот рецепт точно стоит сохранить. На странице Готуємо з Катюшкой поделились простым способом приготовления свеклы на зиму: её достаточно отварить, очистить, залить ароматным маринадом и простерилизовать. Никаких сложных ингредиентов, только свекла и базовые продукты, которые почти всегда есть на кухне.

Для заготовки лучше всего взять свеклу среднего размера, а рецепт маринада рассчитан примерно на 7 литровых банок.

Ингредиенты

свекла
вода
2 л
сахар
200 г
соль
2 ст. л.
уксус
200 г

Приготовление

  1. Свеклу отваривают до готовности, остужают и очищают от кожуры.

  2. После этого его раскладывают в чистые подготовленные банки.

  3. Все ингредиенты для маринада смешайте в кастрюле и доведите до кипения.

  4. Готовым маринадом заливают свеклу в банках, после чего их ставят на стерилизацию примерно на 40 минут.

  5. Затем банки герметично закрывают, оставляют остыть и убирают в прохладное место для хранения.

Зимой такая заготовка особенно радует своей универсальностью. Свеклу можно добавить в салат, использовать для приготовления борща или просто подать в качестве готовой закуски.

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