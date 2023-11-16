Свекла по-корейски: рецепт вкусной закуски

Рецепт свеклы по-корейски простой и доступный, напоминающий морковь по-корейски, только вместо моркови используем свеклу. Чтобы блюдо получилось вкусным и сочным, выбирайте сладкую и сочную свеклу. Для приготовления свеклы вам понадобится специальная терка для корейской моркови, свекла и приправы.
Ингредиенты
- свекла сырая
- 500 г
- масло растительное
- 60 мл
- уксус 9%
- 2 ст. л.
- сахар
- 2 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л
- чеснок
- 3 зубчика
- перец черный молотый
- 0,25 ч. л.
- кориандр молотый
- 0,25 ч. л.
- Очищенную сырую свеклу натрите на терке для корейской моркови. Посыпьте свеклу солью и сахаром и оставьте на 20 минут. Отожмите.
- В миску выложите свеклу, добавьте чеснок, выдавленный через пресс, уксус, перец, молотый кориандр.
- Растительное масло доведите до кипения и вылейте на специи. Все хорошо перемешайте.
- Накройте миску пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Советы:
- Блюдо лучше приготовить заранее и дать настояться в холодильнике сутки.
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