Свекла по-корейски: рецепт вкусной закуски

Рецепт свеклы по-корейски простой и доступный, напоминающий морковь по-корейски, только вместо моркови используем свеклу. Чтобы блюдо получилось вкусным и сочным, выбирайте сладкую и сочную свеклу. Для приготовления свеклы вам понадобится специальная терка для корейской моркови, свекла и приправы.