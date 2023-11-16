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Свекла по-корейски: рецепт вкусной закуски

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
310
Время на прочтение
1 мин
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Свекла по-корейски: рецепт вкусной закуски

Свекла по-корейски / Фото: Credits

Рецепт свеклы по-корейски простой и доступный, напоминающий морковь по-корейски, только  вместо моркови используем свеклу. Чтобы блюдо получилось вкусным и сочным, выбирайте сладкую и сочную свеклу. Для приготовления свеклы вам понадобится специальная терка для корейской моркови, свекла и приправы.

Ингредиенты

свекла сырая
500 г
масло растительное
60 мл
уксус 9%
2 ст. л.
сахар
2 ст. л.
соль
0,5 ч. л
чеснок
3 зубчика
перец черный молотый
0,25 ч. л.
кориандр молотый
0,25 ч. л.
  1. Очищенную сырую свеклу натрите на терке для корейской моркови. Посыпьте свеклу солью и сахаром и оставьте на 20 минут. Отожмите.
  2. В миску выложите свеклу, добавьте чеснок, выдавленный через пресс, уксус, перец, молотый кориандр.
  3. Растительное масло доведите до кипения и вылейте на специи. Все хорошо перемешайте.
  4. Накройте миску пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Советы:

  • Блюдо лучше приготовить заранее и дать настояться в холодильнике сутки.

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Дата публикации
Просмотры
310
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