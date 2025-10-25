- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
Свекла, тушенная с капустой и фасолью: необычный рецепт полезного гарнира
Это очень полезное, постное блюдо подойдет как гарнир, или как легкая самостоятельная закуска.
Вам понадобится свекла, капуста, консервированная фасоль, морковь и лук.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 200 г
- свекла
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- фасоль консервированная красная
- 200 г
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 150 мл
- лавровый лист
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Свеклу, морковь и лук очистите. Свеклу, морковь натрите на крупную терку, лук нарежьте на кубики.
Капусту нарежьте соломкой.
С фасоли слейте жидкость.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите свеклу, морковь, лук и обжарьте, помешивая 8-10 минут, добавьте капусту, фасоль, томатную пасту, перемешайте. Влейте горячую воду, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 30-40 минут.
Советы:
Фасоль можно использовать любую.