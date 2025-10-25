ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

Свекла, тушенная с капустой и фасолью: необычный рецепт полезного гарнира

Это очень полезное, постное блюдо подойдет как гарнир, или как легкая самостоятельная закуска.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
69 ккал
Свекла тушеная с капустой и фасолью

Свекла тушеная с капустой и фасолью / © Credits

Вам понадобится свекла, капуста, консервированная фасоль, морковь и лук.

Ингредиенты

капуста белокочанная
200 г
свекла
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
фасоль консервированная красная
200 г
томатная паста
1 ст. л.
вода
150 мл
лавровый лист
1 шт.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Свеклу, морковь и лук очистите. Свеклу, морковь натрите на крупную терку, лук нарежьте на кубики.

  2. Капусту нарежьте соломкой.

  3. С фасоли слейте жидкость.

  4. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите свеклу, морковь, лук и обжарьте, помешивая 8-10 минут, добавьте капусту, фасоль, томатную пасту, перемешайте. Влейте горячую воду, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и еще раз перемешайте. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 30-40 минут.

Советы:

  • Фасоль можно использовать любую.

