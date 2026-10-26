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Свекла, тушенная с морковью и луком: рецепт необычного гарнира
Простой, полезный и вкусный гарнир к любому мясному или рыбному блюду или просто, как закуска в холодном виде.
Готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 50-80 мл
- чеснок
- 1-2 зубчика
- сахар
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Свеклу, морковь помойте, очистите и натрите на крупную терку.
Лук, чеснок очистите.
Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок пропустите через пресс.
Томатную пасту и сахар размешайте в воде.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, обжарьте 3-5 минут, затем выложите свеклу, перемешайте, влейте томатную пасту, накройте крышкой, тушите на медленном огне 15-20 минут, посолите, поперчите, добавьте чеснок, перемешайте, тушите еще 1-2 минуты и снимите с огня.
Советы:
Свеклу и морковь можно натереть на терке для корейской моркови.