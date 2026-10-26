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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
505
Время на прочтение
1 мин

Свекла, тушенная с морковью и луком: рецепт необычного гарнира

Простой, полезный и вкусный гарнир к любому мясному или рыбному блюду или просто, как закуска в холодном виде.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
106 ккал
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Свекла, тушенная с морковью и луком:

Свекла, тушенная с морковью и луком: / © Credits

Готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
вода
50-80 мл
чеснок
1-2 зубчика
сахар
1 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Свеклу, морковь помойте, очистите и натрите на крупную терку.

  2. Лук, чеснок очистите.

  3. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок пропустите через пресс.

  4. Томатную пасту и сахар размешайте в воде.

  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь, обжарьте 3-5 минут, затем выложите свеклу, перемешайте, влейте томатную пасту, накройте крышкой, тушите на медленном огне 15-20 минут, посолите, поперчите, добавьте чеснок, перемешайте, тушите еще 1-2 минуты и снимите с огня.

Советы:

  • Свеклу и морковь можно натереть на терке для корейской моркови.

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