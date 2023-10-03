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Свекольная икра: рецепт пикантной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
1 мин
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Свекольная икра: рецепт пикантной закуски

Свекольная икра / Фото: Credits

Свекольная икра – пикантная закуска, которая подходит ко многим блюдам в качестве салата или гарнира к мясу или рыбе.

Свеклу отварите до полуготовности, измельчите на терке. Обжарьте с добавлением моркови и лука на растительном масле. Вкусно и полезно как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • лук репчатый – 2 шт;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло – 4 стл.

Приготовление:

  1. Свеклу отварите до полуготовности около 30 минут. Остудите и очистите. Натрите на крупной терке.
  2. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите натертую на крупной терке морковь. Обжарьте на среднем огне пять минут. Добавьте свеклу и тушите овощи на медленном огне 20 минут.
  3. Очищенный и мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла 2-3 минуты.
  4. Свеклу с морковью посолите, поперчите. Добавьте поджаренный лук и нарезанный чеснок. Перемешайте. Протушите все овощи 10 минут при закрытой крышке.

Советы:

По желанию свекольную икру измельчите в блендере.

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Дата публикации
Просмотры
27
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