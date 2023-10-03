Свекольная икра: рецепт пикантной закуски

Свекольная икра – пикантная закуска, которая подходит ко многим блюдам в качестве салата или гарнира к мясу или рыбе.
Свеклу отварите до полуготовности, измельчите на терке. Обжарьте с добавлением моркови и лука на растительном масле. Вкусно и полезно как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт;
- морковь – 1 шт;
- лук репчатый – 2 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло – 4 стл.
Приготовление:
- Свеклу отварите до полуготовности около 30 минут. Остудите и очистите. Натрите на крупной терке.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выложите натертую на крупной терке морковь. Обжарьте на среднем огне пять минут. Добавьте свеклу и тушите овощи на медленном огне 20 минут.
- Очищенный и мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла 2-3 минуты.
- Свеклу с морковью посолите, поперчите. Добавьте поджаренный лук и нарезанный чеснок. Перемешайте. Протушите все овощи 10 минут при закрытой крышке.
Советы:
По желанию свекольную икру измельчите в блендере.
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