Свекольная икра: рецепт пикантной закуски

Свекольная икра – пикантная закуска, которая подходит ко многим блюдам в качестве салата или гарнира к мясу или рыбе.

Свеклу отварите до полуготовности, измельчите на терке. Обжарьте с добавлением моркови и лука на растительном масле. Вкусно и полезно как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт;

морковь – 1 шт;

лук репчатый – 2 шт;

чеснок – 2 зубчика;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло – 4 стл.

Приготовление:

Свеклу отварите до полуготовности около 30 минут. Остудите и очистите. Натрите на крупной терке. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите натертую на крупной терке морковь. Обжарьте на среднем огне пять минут. Добавьте свеклу и тушите овощи на медленном огне 20 минут. Очищенный и мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла 2-3 минуты. Свеклу с морковью посолите, поперчите. Добавьте поджаренный лук и нарезанный чеснок. Перемешайте. Протушите все овощи 10 минут при закрытой крышке.

Советы:

По желанию свекольную икру измельчите в блендере.

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