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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
239
Время на прочтение
1 мин

Свекольные блинчики с творожной начинкой: рецепт эффектной закуски

Оригинальная, полезная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Свеклу можно использовать не только для приготовления борща или винегрета, но и для приготовления блинчиков.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Свекольные блинчики с творожной начинкой

Свекольные блинчики с творожной начинкой / © Credits

Благодаря свекле они получаются красивого яркого цвета с необычным вкусом.

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 130 гр;

  • мука пшеничная – 100 гр;

  • яйцо куриное – 1 шт;

  • молоко – 130 гр;

  • чеснок – 1 зубчик;

  • масло растительное – 3 ст л;

  • соль.

Для начинки:

  • творог мягкий – 250 гр;

  • сметана 20% – 4 ст л;

  • зелень укропа – 2 веточки;

  • соль.

Приготовление:

  1. Свеклу отварите 40 минут, остудите, очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.

  2. Соедините свеклу, яйцо, молоко, чеснок, выдавленный через пресс, масло растительное, муку и соль. Пробейте погружным блендером до однородной консистенции.

  3. Обжарьте блины на раскаленной сковороде с двух сторон. Остудите.

  4. Для начинки разомните творог, добавьте сметану, измельченный укроп, соль и перемешайте.

  5. Начинку выложите на свекольный блинчик тонким слоем и сверните трубочкой, затем разрежьте на рулетики.

Советы:

  • Творог и молоко используйте любой жирности.

  • Раскаленную сковороду, перед жаркой блинов, смажьте растительным маслом.

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Дата публикации
Количество просмотров
239
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