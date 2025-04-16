- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Свекольные блинчики с творожной начинкой: рецепт эффектной закуски
Оригинальная, полезная закуска, которая украсит любой праздничный стол. Свеклу можно использовать не только для приготовления борща или винегрета, но и для приготовления блинчиков.
Благодаря свекле они получаются красивого яркого цвета с необычным вкусом.
Ингредиенты:
свекла отварная – 130 гр;
мука пшеничная – 100 гр;
яйцо куриное – 1 шт;
молоко – 130 гр;
чеснок – 1 зубчик;
масло растительное – 3 ст л;
соль.
Для начинки:
творог мягкий – 250 гр;
сметана 20% – 4 ст л;
зелень укропа – 2 веточки;
соль.
Приготовление:
Свеклу отварите 40 минут, остудите, очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.
Соедините свеклу, яйцо, молоко, чеснок, выдавленный через пресс, масло растительное, муку и соль. Пробейте погружным блендером до однородной консистенции.
Обжарьте блины на раскаленной сковороде с двух сторон. Остудите.
Для начинки разомните творог, добавьте сметану, измельченный укроп, соль и перемешайте.
Начинку выложите на свекольный блинчик тонким слоем и сверните трубочкой, затем разрежьте на рулетики.
Советы:
Творог и молоко используйте любой жирности.
Раскаленную сковороду, перед жаркой блинов, смажьте растительным маслом.
Читайте также: