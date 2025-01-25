Свекольный салат с хреном: рецепт оригинальной закуски

Свекольный салат с хреном обычно подают к любым мясным блюдам или просто на кусочке свежего хлеба.
Салат получается ярким, с насыщенным вкусом и легкой остротой. Блюдо можно приготовить заранее, так как оно может долго храниться в холодильнике.
Ингредиенты
- свекла
- 600 г
- хрен
- 80 г
- уксус столовый 9%
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Свеклу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем.
- Заверните каждую в фольгу, выложите на противень и запеките в духовке при 200 градусах 50-70 минут.
- Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
- Хрен вымойте, очистите и натрите на мелкую терку.
- В миске соедините свеклу, хрен, уксус, сахар, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
- Выложите в стеклянную емкость и храните в холодильнике.
Советы:
Свеклу можно отварить.
Читайте также:
- Как приготовить салат с жареными огурцами
- Как приготовить огурцы с йогуртово-сырным кремом
- Салат с курицей и черносливом: особый рецепт к праздничному столу