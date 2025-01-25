Свекольный салат с хреном: рецепт оригинальной закуски

Свекольный салат с хреном обычно подают к любым мясным блюдам или просто на кусочке свежего хлеба.

Салат получается ярким, с насыщенным вкусом и легкой остротой. Блюдо можно приготовить заранее, так как оно может долго храниться в холодильнике.

Ингредиенты свекла 600 г хрен 80 г уксус столовый 9% 2 ст. л. сахар 1 ч. л. перец черный молотый соль

Свеклу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем. Заверните каждую в фольгу, выложите на противень и запеките в духовке при 200 градусах 50-70 минут. Остудите, очистите и натрите на крупную терку. Хрен вымойте, очистите и натрите на мелкую терку. В миске соедините свеклу, хрен, уксус, сахар, перец черный молотый и соль. Перемешайте. Выложите в стеклянную емкость и храните в холодильнике.

Советы:

Свеклу можно отварить.

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