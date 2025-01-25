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Свекольный салат с хреном: рецепт оригинальной закуски

Время готовки
1 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
94 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
118
Время на прочтение
1 мин
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Свекольный салат с хреном: рецепт оригинальной закуски

Свекольный салат с хреном / Фото: Credits

Свекольный салат с хреном обычно подают к любым мясным блюдам или просто на кусочке свежего хлеба.

Салат получается ярким, с насыщенным вкусом и легкой остротой. Блюдо можно приготовить заранее, так как оно может долго храниться в холодильнике. 

Ингредиенты

свекла
600 г
хрен
80 г
уксус столовый 9%
2 ст. л.
сахар
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Свеклу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем.
  2. Заверните каждую в фольгу, выложите на противень и запеките в духовке при 200 градусах 50-70 минут. 
  3. Остудите,  очистите и натрите на крупную терку.
  4. Хрен вымойте, очистите и натрите на мелкую терку.
  5. В миске соедините свеклу, хрен, уксус, сахар, перец черный молотый и соль. Перемешайте.
  6. Выложите в стеклянную емкость и храните в холодильнике.

Советы:

Свеклу можно отварить.

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