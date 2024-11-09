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Свекольный салат с тыквой и нутом: рецепт полезного блюда

Свекольный салат с тыквой и нутом: рецепт полезного блюда

Свекольный салат с нутом / Фото: Credits

Этот салат со свеклой, тыквой и нутом – самый простой и питательный обед, который можно приготовить на скорую руку.

На странице helens_vegan_kitchen показали, как приготовить необычный и яркий салат за 30 минут.

Ингредиенты

Тыква
1 шт.
Свекла
2 шт.
Нут
400 г
Оливковое масло
4 ст. л
Орегано
1 ч. л
Листья рукколы
Грецкие орехи
50 г
Гранат
1/2 шт.
Бальзамический уксус
2 ст. л
Кленовый сироп
1 ст. л
Соль

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Нарежьте овощи мелкими кубиками и положите на противень, добавьте нут. Сбрызните маслом, добавьте немного соли, перца и орегано.
  3. Поставьте в духовку на 25-30 минут.
  4. За 5 минут до конца запекания добавьте грецкие орехи.
  5. Когда все остынет, переложите в миску для подачи, добавьте рукколу и посыпьте сверху немного гранатовых зерен.
  6. Заправьте салат растительным маслом, бальзамическим уксусом и добавьте кленовый сироп.

Благодаря содержанию клетчатки этот салат обеспечит вам чувство сытости, улучшит пищеварение и станет отличным вариантом для заботящихся о своем питании.

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