Свекольный салат с тыквой и нутом: рецепт полезного блюда

Этот салат со свеклой, тыквой и нутом – самый простой и питательный обед, который можно приготовить на скорую руку.

На странице helens_vegan_kitchen показали, как приготовить необычный и яркий салат за 30 минут.

Ингредиенты Тыква 1 шт. Свекла 2 шт. Нут 400 г Оливковое масло 4 ст. л Орегано 1 ч. л Листья рукколы Грецкие орехи 50 г Гранат 1/2 шт. Бальзамический уксус 2 ст. л Кленовый сироп 1 ст. л Соль

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте овощи мелкими кубиками и положите на противень, добавьте нут. Сбрызните маслом, добавьте немного соли, перца и орегано. Поставьте в духовку на 25-30 минут. За 5 минут до конца запекания добавьте грецкие орехи. Когда все остынет, переложите в миску для подачи, добавьте рукколу и посыпьте сверху немного гранатовых зерен. Заправьте салат растительным маслом, бальзамическим уксусом и добавьте кленовый сироп.

Благодаря содержанию клетчатки этот салат обеспечит вам чувство сытости, улучшит пищеварение и станет отличным вариантом для заботящихся о своем питании.

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