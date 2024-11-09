Свекольный салат с тыквой и нутом: рецепт полезного блюда

Этот салат со свеклой, тыквой и нутом – самый простой и питательный обед, который можно приготовить на скорую руку.
На странице helens_vegan_kitchen показали, как приготовить необычный и яркий салат за 30 минут.
Ингредиенты
- Тыква
- 1 шт.
- Свекла
- 2 шт.
- Нут
- 400 г
- Оливковое масло
- 4 ст. л
- Орегано
- 1 ч. л
- Листья рукколы
- Грецкие орехи
- 50 г
- Гранат
- 1/2 шт.
- Бальзамический уксус
- 2 ст. л
- Кленовый сироп
- 1 ст. л
- Соль
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Нарежьте овощи мелкими кубиками и положите на противень, добавьте нут. Сбрызните маслом, добавьте немного соли, перца и орегано.
- Поставьте в духовку на 25-30 минут.
- За 5 минут до конца запекания добавьте грецкие орехи.
- Когда все остынет, переложите в миску для подачи, добавьте рукколу и посыпьте сверху немного гранатовых зерен.
- Заправьте салат растительным маслом, бальзамическим уксусом и добавьте кленовый сироп.
Благодаря содержанию клетчатки этот салат обеспечит вам чувство сытости, улучшит пищеварение и станет отличным вариантом для заботящихся о своем питании.
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