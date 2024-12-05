Свекольный салат с огурцом: рецепт вкусного блюда

Это блюдо — настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающего в себе простоту ингредиентов и изысканность вкусовой гармонии.
Рецепт, которым поделились на странице leichtesrezept, показывает, как легко и быстро можно приготовить питательный салат, богатый витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Свекла, богатая железом и антиоксидантами, в сочетании со свежим огурцом и пикантностью красного лука создает неповторимый вкусовой баланс.
Ингредиенты
- Свекла
- 300 г
- Огурец
- 2 шт.
- Красный лук
- 1 шт.
- Укроп измельченный
- 1 ст. л
- Петрушка измельченная
- 1 ст. л
- Семена черного тмина
- 1 час. л
- Смесь листьев салата (рукола, айсберг или шпинат)
- Оливковое масло
- 30 мл
- Белый винный уксус
- 1 ст. л
- Чеснок
- 1 зубчик
- Соль
- Перец
Приготовление
- Возьмите вареную свеклу и нарежьте ее небольшими кубиками или ломтиками.
- Огурцы нарежьте кружочками.
- Красный лук нарежьте тонкими колечками.
- Свежая зелень – укроп и петрушка – придадут блюду аромат, поэтому мелко измельчите его.
- Положите свеклу, огурцы, лук, зелень и семена черного тмина в большую миску. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
- В отдельной миске соедините оливковое масло, винный белый уксус и измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте до однородности.
- Полейте заправкой овощную смесь и осторожно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки свеклы.
- Выложите салат на тарелку, украсьте сверху горстью листьев салата.
Советы:
- Чтобы сделать салат сытнее и придать ему нежность, посыпьте сверху измельченной фетой. Ее солоноватый вкус прекрасно дополнит сладость свеклы.
- Вы можете добавить в заправку чайную ложку меда для легкой сладости или заменить белый винный уксус яблочным.
- Добавьте горсть орехов или семян подсолнечника для легкого хруста.
Этот салат не только вкусен, но и очень полезен. Свекла способствует улучшению кровообращения, огурец помогает увлажнять организм, а зелень снабжает организм важными витаминами. Приготовьте свекольный салат с огурцом уже сегодня и убедитесь, что полезная еда может быть невероятно вкусной.
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