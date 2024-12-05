Свекольный салат с огурцом: рецепт вкусного блюда

Это блюдо — настоящее произведение кулинарного искусства, сочетающего в себе простоту ингредиентов и изысканность вкусовой гармонии.

Рецепт, которым поделились на странице leichtesrezept, показывает, как легко и быстро можно приготовить питательный салат, богатый витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Свекла, богатая железом и антиоксидантами, в сочетании со свежим огурцом и пикантностью красного лука создает неповторимый вкусовой баланс.

Ингредиенты Свекла 300 г Огурец 2 шт. Красный лук 1 шт. Укроп измельченный 1 ст. л Петрушка измельченная 1 ст. л Семена черного тмина 1 час. л Смесь листьев салата (рукола, айсберг или шпинат) Оливковое масло 30 мл Белый винный уксус 1 ст. л Чеснок 1 зубчик Соль Перец

Приготовление

Возьмите вареную свеклу и нарежьте ее небольшими кубиками или ломтиками. Огурцы нарежьте кружочками. Красный лук нарежьте тонкими колечками. Свежая зелень – укроп и петрушка – придадут блюду аромат, поэтому мелко измельчите его. Положите свеклу, огурцы, лук, зелень и семена черного тмина в большую миску. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. В отдельной миске соедините оливковое масло, винный белый уксус и измельченный чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте до однородности. Полейте заправкой овощную смесь и осторожно перемешайте, чтобы не повредить нежные кусочки свеклы. Выложите салат на тарелку, украсьте сверху горстью листьев салата.

Советы:

Чтобы сделать салат сытнее и придать ему нежность, посыпьте сверху измельченной фетой. Ее солоноватый вкус прекрасно дополнит сладость свеклы.

Вы можете добавить в заправку чайную ложку меда для легкой сладости или заменить белый винный уксус яблочным.

Добавьте горсть орехов или семян подсолнечника для легкого хруста.

Этот салат не только вкусен, но и очень полезен. Свекла способствует улучшению кровообращения, огурец помогает увлажнять организм, а зелень снабжает организм важными витаминами. Приготовьте свекольный салат с огурцом уже сегодня и убедитесь, что полезная еда может быть невероятно вкусной.

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