- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Свекольный суп «Ботва»: рецепт яркого блюда
Осень — сезон, когда природа взрывается красками, а кухня наполняется самыми ароматными блюдами года. И среди всех вкусов один — настоящее наслаждение: ботва, нежный свекольный суп розово-рубинового цвета.
Фудблогер Monika Molecka убеждена, что хоть раз этот суп должен попробовать каждый. Он легкий, но насыщенный, а еще — невероятно красивый, будто созданный для Instagram контента.
«Ботва» — это не просто суп из свеклы. Это культурный код, гастрономическая классика и одновременно суперфуд, ведь содержит много железа, витаминов А и С, легкий для пищеварения, наполняет энергией без тяжести и идеален для детокса после зимы.
Ингредиенты
Основной
ботва свеклы 1 пучок
средняя морковь 1 шт.
петрушка 1 корень
сельдерей ¼ корня
свекла 1 шт.
картофель 200 г
воды или бульон 1,5 л
лавровый лист
душистый перец (горошком)
соль
черный перец
сахар 1 ч. л
лимонный сок или уксус 3 ст. л
масло 2 ст. л
мука ½ ст. л
сливки 100 мл
Подача
яйцо, сваренное вкрутую
пучок свежего укропа
Приготовление
Морковь нарежьте кольцами, петрушку и сельдерей — кубиками.
Свеклу порежьте на мелкие кубики или натрите на крупной терке.
Картофель нарежьте крупными кусочками.
Ботву хорошо промойте, свеклу нарежьте кольцами, а листья и ножки измельчите примерно по 1 см.
В кастрюлю положите морковь, петрушку, сельдерей, свеклу и картофель.
Залейте водой или бульоном.
Добавьте соль, лавровый лист и несколько горошин душистого перца
Варите около 10 мин.
Положите листья и свеклу, добавьте лимонный сок или уксус.
Варите еще 10 мин, чтобы сохранить яркий цвет и нежность.
На сковороде растопите масло, всыпьте муку и быстро обжарьте.
Затем влейте в суп и интенсивно помешивайте. Это сделает консистенцию немного гуще и «кремовее».
Под конец добавьте сливки, но уже не кипятите.
Досолите, добавьте перец и по желанию больше лимонного сока.
Добавьте пучок свежего укропа.
Подача
В тарелку налейте суп, добавьте четвертинки яйца, обильно посыпьте укропом. Нежный розовый цвет и зеленое облачко сверху превратят блюдо в настоящий натюрморт.
Это идеальное детокс-блюдо, которое можно приготовить всего за 30-40 мин. Это блюдо подходит как для будня, так и для праздничного стола. Оно вкусное и в горячем, и в теплом виде, а яркий цвет поднимает настроение так же, как солнечные дни.