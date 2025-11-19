ТСН в социальных сетях

Рецепты
122
2 мин

Свекольный суп «Ботва»: рецепт яркого блюда

Осень — сезон, когда природа взрывается красками, а кухня наполняется самыми ароматными блюдами года. И среди всех вкусов один — настоящее наслаждение: ботва, нежный свекольный суп розово-рубинового цвета.

Свекольный суп "Ботвина"

Свекольный суп "Ботвина" / © Credits

Фудблогер Monika Molecka убеждена, что хоть раз этот суп должен попробовать каждый. Он легкий, но насыщенный, а еще — невероятно красивый, будто созданный для Instagram контента.

«Ботва» — это не просто суп из свеклы. Это культурный код, гастрономическая классика и одновременно суперфуд, ведь содержит много железа, витаминов А и С, легкий для пищеварения, наполняет энергией без тяжести и идеален для детокса после зимы.

Ингредиенты

Основной

  • ботва свеклы 1 пучок

  • средняя морковь 1 шт.

  • петрушка 1 корень

  • сельдерей ¼ корня

  • свекла 1 шт.

  • картофель 200 г

  • воды или бульон 1,5 л

  • лавровый лист

  • душистый перец (горошком)

  • соль

  • черный перец

  • сахар 1 ч. л

  • лимонный сок или уксус 3 ст. л

  • масло 2 ст. л

  • мука ½ ст. л

  • сливки 100 мл

Подача

  • яйцо, сваренное вкрутую

  • пучок свежего укропа

Приготовление

  1. Морковь нарежьте кольцами, петрушку и сельдерей — кубиками.

  2. Свеклу порежьте на мелкие кубики или натрите на крупной терке.

  3. Картофель нарежьте крупными кусочками.

  4. Ботву хорошо промойте, свеклу нарежьте кольцами, а листья и ножки измельчите примерно по 1 см.

  5. В кастрюлю положите морковь, петрушку, сельдерей, свеклу и картофель.

  6. Залейте водой или бульоном.

  7. Добавьте соль, лавровый лист и несколько горошин душистого перца

  8. Варите около 10 мин.

  9. Положите листья и свеклу, добавьте лимонный сок или уксус.

  10. Варите еще 10 мин, чтобы сохранить яркий цвет и нежность.

  11. На сковороде растопите масло, всыпьте муку и быстро обжарьте.

  12. Затем влейте в суп и интенсивно помешивайте. Это сделает консистенцию немного гуще и «кремовее».

  13. Под конец добавьте сливки, но уже не кипятите.

  14. Досолите, добавьте перец и по желанию больше лимонного сока.

  15. Добавьте пучок свежего укропа.

Подача

В тарелку налейте суп, добавьте четвертинки яйца, обильно посыпьте укропом. Нежный розовый цвет и зеленое облачко сверху превратят блюдо в настоящий натюрморт.

Это идеальное детокс-блюдо, которое можно приготовить всего за 30-40 мин. Это блюдо подходит как для будня, так и для праздничного стола. Оно вкусное и в горячем, и в теплом виде, а яркий цвет поднимает настроение так же, как солнечные дни.

122
