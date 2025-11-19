Свекольный суп «Ботва»: рецепт яркого блюда

Свекольный суп "Ботвина" / © Credits

Фудблогер Monika Molecka убеждена, что хоть раз этот суп должен попробовать каждый. Он легкий, но насыщенный, а еще — невероятно красивый, будто созданный для Instagram контента.

«Ботва» — это не просто суп из свеклы. Это культурный код, гастрономическая классика и одновременно суперфуд, ведь содержит много железа, витаминов А и С, легкий для пищеварения, наполняет энергией без тяжести и идеален для детокса после зимы.

Ингредиенты

Основной

ботва свеклы 1 пучок

средняя морковь 1 шт.

петрушка 1 корень

сельдерей ¼ корня

свекла 1 шт.

картофель 200 г

воды или бульон 1,5 л

лавровый лист

душистый перец (горошком)

соль

черный перец

сахар 1 ч. л

лимонный сок или уксус 3 ст. л

масло 2 ст. л

мука ½ ст. л

сливки 100 мл

Подача

яйцо, сваренное вкрутую

пучок свежего укропа

Приготовление

Морковь нарежьте кольцами, петрушку и сельдерей — кубиками. Свеклу порежьте на мелкие кубики или натрите на крупной терке. Картофель нарежьте крупными кусочками. Ботву хорошо промойте, свеклу нарежьте кольцами, а листья и ножки измельчите примерно по 1 см. В кастрюлю положите морковь, петрушку, сельдерей, свеклу и картофель. Залейте водой или бульоном. Добавьте соль, лавровый лист и несколько горошин душистого перца Варите около 10 мин. Положите листья и свеклу, добавьте лимонный сок или уксус. Варите еще 10 мин, чтобы сохранить яркий цвет и нежность. На сковороде растопите масло, всыпьте муку и быстро обжарьте. Затем влейте в суп и интенсивно помешивайте. Это сделает консистенцию немного гуще и «кремовее». Под конец добавьте сливки, но уже не кипятите. Досолите, добавьте перец и по желанию больше лимонного сока. Добавьте пучок свежего укропа.

Подача

В тарелку налейте суп, добавьте четвертинки яйца, обильно посыпьте укропом. Нежный розовый цвет и зеленое облачко сверху превратят блюдо в настоящий натюрморт.

Это идеальное детокс-блюдо, которое можно приготовить всего за 30-40 мин. Это блюдо подходит как для будня, так и для праздничного стола. Оно вкусное и в горячем, и в теплом виде, а яркий цвет поднимает настроение так же, как солнечные дни.