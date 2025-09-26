Свиная грудинка в луковой шелухе: рецепт вкусной украинской закуски

Свиная грудинка в луковой шелухе / © Credits

Это закуска, которая всегда выручает на праздничном столе, прекрасно сочетается с хлебом, горчицей или хреном и вызывает искреннюю ностальгию по домашним застольям. Луковая шелуха — это натуральный краситель и одновременно ароматизатор. Она придает мясу приятный золотисто-коричневый оттенок и легкий дымный привкус. К тому же по народной медицине, отвар из шелухи имеет антибактериальные свойства и даже помогает укрепить иммунитет. Поэтому это блюдо — не только вкусное, но и полезное, об этом рассказала автор страницы nisenitnitsia.

Ингредиенты Свиная грудинка 500-700 г Луковая шелуха 7-10 шт. Вода 2 л Соль 3 ст. л. Лавровый лист 2-3 шт. Чеснок 4-5 зубчиков Специи к салу (перец черный, кориандр, паприка)

Приготовление

В кастрюлю положите хорошо промытую луковую шелуху. Сверху выложите грудинку. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо. Добавьте соль и лавровый лист. Варите после закипания около 40 мин на среднем огне. Выключите плиту и оставьте грудинку остывать в отваре еще на час. Достаньте грудинку, обсушите салфеткой. Натрите измельченным чесноком и специями. Заверните в фольгу или пергамент и оставьте на несколько часов в холодильнике.

После этого грудинку можно нарезать тонкими кусочками и подавать как холодную закуску.

Советы

Если хотите более выразительный вкус, добавьте в отвар несколько кусочков чернослива или соевого соуса.

Вместо грудинки можно использовать подчеревину или сало с прослойкой мяса.

Закуску удобно готовить заранее, ведь в холодильнике она хранится 3-4 дня.

Подача

Тонко нарезанная грудинка идеально подходит к борщу, в мундирах или просто к свежему черному хлебу с луком. А если дополнить домашним соусом, например, горчицей, аджикой или хреном, это блюдо станет безоговорочным фаворитом на любом застолье.

Свиная грудинка в луковой шелухе — это пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий деликатес. Ее легко приготовить, она выглядит аппетитно и всегда вызывает восхищение гостей.