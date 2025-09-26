ТСН в социальных сетях

ua
en
Рецепты
143
2 мин

Свиная грудинка в луковой шелухе: рецепт вкусной украинской закуски

Украинская кухня всегда славилась своими оригинальными и одновременно простыми блюдами. И свиная грудинка, сваренная в луковой шелухе, — именно такой пример, ведь она бюджетная, легкая в приготовлении и невероятно вкусная.

Станислава Бондаренко
2 часа
170 ккал
Свиная грудинка в луковой шелухе

Свиная грудинка в луковой шелухе / © Credits

Это закуска, которая всегда выручает на праздничном столе, прекрасно сочетается с хлебом, горчицей или хреном и вызывает искреннюю ностальгию по домашним застольям. Луковая шелуха — это натуральный краситель и одновременно ароматизатор. Она придает мясу приятный золотисто-коричневый оттенок и легкий дымный привкус. К тому же по народной медицине, отвар из шелухи имеет антибактериальные свойства и даже помогает укрепить иммунитет. Поэтому это блюдо — не только вкусное, но и полезное, об этом рассказала автор страницы nisenitnitsia.

Ингредиенты

Свиная грудинка
500-700 г
Луковая шелуха
7-10 шт.
Вода
2 л
Соль
3 ст. л.
Лавровый лист
2-3 шт.
Чеснок
4-5 зубчиков
Специи к салу (перец черный, кориандр, паприка)

Приготовление

  1. В кастрюлю положите хорошо промытую луковую шелуху.

  2. Сверху выложите грудинку.

  3. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо.

  4. Добавьте соль и лавровый лист.

  5. Варите после закипания около 40 мин на среднем огне.

  6. Выключите плиту и оставьте грудинку остывать в отваре еще на час.

  7. Достаньте грудинку, обсушите салфеткой.

  8. Натрите измельченным чесноком и специями.

  9. Заверните в фольгу или пергамент и оставьте на несколько часов в холодильнике.

После этого грудинку можно нарезать тонкими кусочками и подавать как холодную закуску.

Советы

  • Если хотите более выразительный вкус, добавьте в отвар несколько кусочков чернослива или соевого соуса.

  • Вместо грудинки можно использовать подчеревину или сало с прослойкой мяса.

  • Закуску удобно готовить заранее, ведь в холодильнике она хранится 3-4 дня.

Подача

Тонко нарезанная грудинка идеально подходит к борщу, в мундирах или просто к свежему черному хлебу с луком. А если дополнить домашним соусом, например, горчицей, аджикой или хреном, это блюдо станет безоговорочным фаворитом на любом застолье.

Свиная грудинка в луковой шелухе — это пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий деликатес. Ее легко приготовить, она выглядит аппетитно и всегда вызывает восхищение гостей.

