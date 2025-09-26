- Дата публикации
Свиная грудинка в луковой шелухе: рецепт вкусной украинской закуски
Украинская кухня всегда славилась своими оригинальными и одновременно простыми блюдами. И свиная грудинка, сваренная в луковой шелухе, — именно такой пример, ведь она бюджетная, легкая в приготовлении и невероятно вкусная.
Это закуска, которая всегда выручает на праздничном столе, прекрасно сочетается с хлебом, горчицей или хреном и вызывает искреннюю ностальгию по домашним застольям. Луковая шелуха — это натуральный краситель и одновременно ароматизатор. Она придает мясу приятный золотисто-коричневый оттенок и легкий дымный привкус. К тому же по народной медицине, отвар из шелухи имеет антибактериальные свойства и даже помогает укрепить иммунитет. Поэтому это блюдо — не только вкусное, но и полезное, об этом рассказала автор страницы nisenitnitsia.
Ингредиенты
- Свиная грудинка
- 500-700 г
- Луковая шелуха
- 7-10 шт.
- Вода
- 2 л
- Соль
- 3 ст. л.
- Лавровый лист
- 2-3 шт.
- Чеснок
- 4-5 зубчиков
- Специи к салу (перец черный, кориандр, паприка)
-
Приготовление
В кастрюлю положите хорошо промытую луковую шелуху.
Сверху выложите грудинку.
Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрывала мясо.
Добавьте соль и лавровый лист.
Варите после закипания около 40 мин на среднем огне.
Выключите плиту и оставьте грудинку остывать в отваре еще на час.
Достаньте грудинку, обсушите салфеткой.
Натрите измельченным чесноком и специями.
Заверните в фольгу или пергамент и оставьте на несколько часов в холодильнике.
После этого грудинку можно нарезать тонкими кусочками и подавать как холодную закуску.
Советы
Если хотите более выразительный вкус, добавьте в отвар несколько кусочков чернослива или соевого соуса.
Вместо грудинки можно использовать подчеревину или сало с прослойкой мяса.
Закуску удобно готовить заранее, ведь в холодильнике она хранится 3-4 дня.
Подача
Тонко нарезанная грудинка идеально подходит к борщу, в мундирах или просто к свежему черному хлебу с луком. А если дополнить домашним соусом, например, горчицей, аджикой или хреном, это блюдо станет безоговорочным фаворитом на любом застолье.
Свиная грудинка в луковой шелухе — это пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий деликатес. Ее легко приготовить, она выглядит аппетитно и всегда вызывает восхищение гостей.