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Свиная грудинка, запеченная в фольге: рецепт блюда выходного дня

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
2 мин
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Свиная грудинка, запеченная в фольге: рецепт блюда выходного дня

Свиная грудинка, запеченная в фольге / Фото: Credits

Свиная грудинка – это альтернатива колбасе на бутербродах. Блюдо можно запечь заранее и хранить в холодильнике. Прекрасно смотрится как в составе мясной нарезки, так и самостоятельно.

Чтобы запечь вкусную грудинку, ее необходимо промыть, обсушить и натереть специями.

Ингредиенты

  • грудинка свиная – 1 кг
  • чеснок – 5 зубчиков
  • чеснок сушеный – 1 ч. л.
  • кориандр – 1 ч. л.
  • паприка копченая – 1 ч. л.
  • перец черный молотый – 1 ч. л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • соль – 2 ч. л.

Приготовление

Грудинку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части.

Чеснок очистите, нарежьте на дольки.

В грудинке сделайте надрезы острым ножом и вставьте дольки чеснока. Посыпьте куски грудинки солью и специями. Хорошо вотрите руками.

Выложите подготовленную грудинку на двойную фольгу. Сверху лавровый лист и плотно заверните фольгу так, чтобы нигде не осталось отверстия. Оставьте при комнатной температуре на один час, чтобы она пропиталась специями.

Выложите грудинку в форму для запекания. Поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 80 минут. По истечении времени разверните фольгу, полейте грудинку образовавшимся соком и дайте запечься еще 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

Готовой грудинке дайте остыть при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник.

Советы

  • Специи используйте по своему вкусу.
  • Свиную грудинку можно оставить мариноваться на сутки.

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Дата публикации
Просмотры
281
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