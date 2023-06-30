Свиная грудинка, запеченная в фольге: рецепт блюда выходного дня

Свиная грудинка – это альтернатива колбасе на бутербродах. Блюдо можно запечь заранее и хранить в холодильнике. Прекрасно смотрится как в составе мясной нарезки, так и самостоятельно.
Чтобы запечь вкусную грудинку, ее необходимо промыть, обсушить и натереть специями.
Ингредиенты
- грудинка свиная – 1 кг
- чеснок – 5 зубчиков
- чеснок сушеный – 1 ч. л.
- кориандр – 1 ч. л.
- паприка копченая – 1 ч. л.
- перец черный молотый – 1 ч. л.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль – 2 ч. л.
Приготовление
Грудинку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части.
Чеснок очистите, нарежьте на дольки.
В грудинке сделайте надрезы острым ножом и вставьте дольки чеснока. Посыпьте куски грудинки солью и специями. Хорошо вотрите руками.
Выложите подготовленную грудинку на двойную фольгу. Сверху лавровый лист и плотно заверните фольгу так, чтобы нигде не осталось отверстия. Оставьте при комнатной температуре на один час, чтобы она пропиталась специями.
Выложите грудинку в форму для запекания. Поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 80 минут. По истечении времени разверните фольгу, полейте грудинку образовавшимся соком и дайте запечься еще 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
Готовой грудинке дайте остыть при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник.
Советы
- Специи используйте по своему вкусу.
- Свиную грудинку можно оставить мариноваться на сутки.
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