Свиная грудинка, запеченная в фольге: рецепт блюда выходного дня

Свиная грудинка – это альтернатива колбасе на бутербродах. Блюдо можно запечь заранее и хранить в холодильнике. Прекрасно смотрится как в составе мясной нарезки, так и самостоятельно.

Чтобы запечь вкусную грудинку, ее необходимо промыть, обсушить и натереть специями.

Ингредиенты

грудинка свиная – 1 кг

чеснок – 5 зубчиков

чеснок сушеный – 1 ч. л.

кориандр – 1 ч. л.

паприка копченая – 1 ч. л.

перец черный молотый – 1 ч. л.

лавровый лист – 2 шт.

соль – 2 ч. л.

Приготовление

Грудинку промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на две части.

Чеснок очистите, нарежьте на дольки.

В грудинке сделайте надрезы острым ножом и вставьте дольки чеснока. Посыпьте куски грудинки солью и специями. Хорошо вотрите руками.

Выложите подготовленную грудинку на двойную фольгу. Сверху лавровый лист и плотно заверните фольгу так, чтобы нигде не осталось отверстия. Оставьте при комнатной температуре на один час, чтобы она пропиталась специями.

Выложите грудинку в форму для запекания. Поставьте выпекаться в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 80 минут. По истечении времени разверните фольгу, полейте грудинку образовавшимся соком и дайте запечься еще 15-20 минут при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

Готовой грудинке дайте остыть при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник.

Советы

Специи используйте по своему вкусу.

Свиную грудинку можно оставить мариноваться на сутки.

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