Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Свиная грудинка, запеченная в рукаве: рецепт праздничного блюда

Время готовки
2 ч. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
530 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Свиная грудинка, запеченная в рукаве: рецепт праздничного блюда

Свиная грудинка, запеченная / Фото: Credits

Пикантная свиная грудинка подойдет как для перекуса с кусочком черного хлеба, так и отлично дополнит мясную нарезку к праздничному столу.

Блюдо получается сочным и ароматным, так как запекается в собственном соку. Приготовьте грудинку заранее, а затем просто нарежьте на праздничный стол.

Ингредиенты

свиная грудинка
1 кг
чеснок
5 зубчиков
паприка молотая сладкая
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Свиную грудинку вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  2. Для маринада в миске смешайте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль и перемешайте. Натрите грудинку смесью, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
  3. Выложите грудинку в рукав для запекания, завяжите с двух сторон. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа. За 20 минут до окончания, рукав разрежьте сверху, откройте грудинку, чтобы она подрумянилась.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

Читайте также:

Любимый рецепт Чарльза ІІІ – Запеченные сырные яйца

Любимый рецепт Чарльза ІІІ – Запеченные сырные яйца

Похожие темы:

Следующая публикация