Свиная грудинка, запеченная в рукаве: рецепт праздничного блюда

Пикантная свиная грудинка подойдет как для перекуса с кусочком черного хлеба, так и отлично дополнит мясную нарезку к праздничному столу.

Блюдо получается сочным и ароматным, так как запекается в собственном соку. Приготовьте грудинку заранее, а затем просто нарежьте на праздничный стол.

Ингредиенты свиная грудинка 1 кг чеснок 5 зубчиков паприка молотая сладкая 2 ст. л. перец черный молотый соль

Свиную грудинку вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Для маринада в миске смешайте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль и перемешайте. Натрите грудинку смесью, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Выложите грудинку в рукав для запекания, завяжите с двух сторон. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа. За 20 минут до окончания, рукав разрежьте сверху, откройте грудинку, чтобы она подрумянилась.

Советы:

Специи используйте по своему вкусу.

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