Свиная грудинка, запеченная в рукаве: рецепт праздничного блюда

Пикантная свиная грудинка подойдет как для перекуса с кусочком черного хлеба, так и отлично дополнит мясную нарезку к праздничному столу.
Блюдо получается сочным и ароматным, так как запекается в собственном соку. Приготовьте грудинку заранее, а затем просто нарежьте на праздничный стол.
Ингредиенты
- свиная грудинка
- 1 кг
- чеснок
- 5 зубчиков
- паприка молотая сладкая
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Свиную грудинку вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Для маринада в миске смешайте чеснок, паприку, перец черный молотый, соль и перемешайте. Натрите грудинку смесью, накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
- Выложите грудинку в рукав для запекания, завяжите с двух сторон. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 1,5 часа. За 20 минут до окончания, рукав разрежьте сверху, откройте грудинку, чтобы она подрумянилась.
Советы:
- Специи используйте по своему вкусу.
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