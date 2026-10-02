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Свиная рулька для бутербродов в духовке: рецепт блюдо, которое будет долго храниться
Свиная рулька — это отличная замена покупной колбасе для бутербродов, или просто, как холодная закуска на праздничный стол.
Готовится путем запекания с соевым соусом, чесноком и специями. Хранится долгое время в холодильнике и получается вкусной и сочной.
Ингредиенты
- свиная рулька
- 1,3-1,5 кг
- чеснок
- 6-8 зубчиков
- горчица
- 1 ст. л.
- соевый соус
- 3 ст. л.
- кориандр
- 0, 5 ч. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- соль
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Рульку помойте, тщательно поскребите ножом кожицу и обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите, и нарежьте пластинами.
Для маринада: в миске смешайте горчицу, соевый соус, кориандр, соль.
В рульке, сделайте острым ножом, несколько глубоких надрезов в шкурке, вставьте туда пластинки чеснока и обильно смажьте рульку маринадом со всех сторон, разложите сверху лавровый лист и поместите в рукав для запекания, завяжите края и отправьте мариноваться в холодильник на 2-4 часа.
Положите пакет с рулькой на противень, и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов около двух часов, за 15 минут до окончания запекания, разрежьте пакет сверху и запекайте еще до золотистой корочки.
Остудите, заверните в пленку и храните в холодильнике.
Советы:
Рульку можно оставить мариноваться на ночь.
Специи используйте по своему вкусу.