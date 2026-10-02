Свиная рулька для бутербродов в духовке: рецепт блюдо, которое будет долго храниться

Готовится путем запекания с соевым соусом, чесноком и специями. Хранится долгое время в холодильнике и получается вкусной и сочной.

Рульку помойте, тщательно поскребите ножом кожицу и обсушите бумажным полотенцем.

Чеснок очистите, и нарежьте пластинами.

Для маринада: в миске смешайте горчицу, соевый соус, кориандр, соль.

В рульке, сделайте острым ножом, несколько глубоких надрезов в шкурке, вставьте туда пластинки чеснока и обильно смажьте рульку маринадом со всех сторон, разложите сверху лавровый лист и поместите в рукав для запекания, завяжите края и отправьте мариноваться в холодильник на 2-4 часа.

Положите пакет с рулькой на противень, и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов около двух часов, за 15 минут до окончания запекания, разрежьте пакет сверху и запекайте еще до золотистой корочки.