ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
567
Время на прочтение
1 мин

Свиная рулька для бутербродов в духовке: рецепт блюдо, которое будет долго храниться

Свиная рулька — это отличная замена покупной колбасе для бутербродов, или просто, как холодная закуска на праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Свиная рулька для бутербродов в духовке

Свиная рулька для бутербродов в духовке / © Credits

Готовится путем запекания с соевым соусом, чесноком и специями. Хранится долгое время в холодильнике и получается вкусной и сочной.

Ингредиенты

свиная рулька
1,3-1,5 кг
чеснок
6-8 зубчиков
горчица
1 ст. л.
соевый соус
3 ст. л.
кориандр
0, 5 ч. л.
лавровый лист
2 шт.
соль

  1. Рульку помойте, тщательно поскребите ножом кожицу и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Чеснок очистите, и нарежьте пластинами.

  3. Для маринада: в миске смешайте горчицу, соевый соус, кориандр, соль.

  4. В рульке, сделайте острым ножом, несколько глубоких надрезов в шкурке, вставьте туда пластинки чеснока и обильно смажьте рульку маринадом со всех сторон, разложите сверху лавровый лист и поместите в рукав для запекания, завяжите края и отправьте мариноваться в холодильник на 2-4 часа.

  5. Положите пакет с рулькой на противень, и запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов около двух часов, за 15 минут до окончания запекания, разрежьте пакет сверху и запекайте еще до золотистой корочки.

  6. Остудите, заверните в пленку и храните в холодильнике.

Советы:

  • Рульку можно оставить мариноваться на ночь.

  • Специи используйте по своему вкусу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie