Свиная рулька в пиве, запеченная в духовке: рецепт праздничного блюда

Замаринованное мясо в пиве со специями, соевым соусом, медом и горчицей, запеченное в духовке с зажаренной корочкой, просто тает во рту.
Главный ингредиент блюда – это рулька, которая маринуется в пиве. Пиво нужно взять хорошее, ароматное, с легкой горчинкой и натуральным составом. Пенный алкоголь делает мясо нежным и мягким.
Ингредиенты
- рулька свиная – 1,2-1,5 кг
- пиво – 1 л
- соевый соус – 4 ст. л.
- чеснок – 5 шт.
- горчица – 2 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- лавровый лист – 2 шт.
- кориандр – 15 шт. (зерна)
- лимонный сок – 1 ст. л.
- соль, перец черный молотый
Приготовление
Вымойте свиную рульку и замочите ее в воде на 30 минут. Обсушите и почистите поверхность шкуры ножом. Промойте.
Приготовьте маринад: в миску через пресс выдавите две головки чеснока. Добавьте соевый соус, горчицу, мед, кориандр, лимонный сок, соль, перец и пиво. Залейте рульку маринадом и оставьте промариноваться на несколько часов, лучше на ночь.
Достаньте рульку из маринада и нашпигуйте ее оставшимся чесноком. Делайте в мясе неглубокие надрезы и вставляйте туда порезанный на дольки чеснок.
Поместите рульку в рукав для запекания, положите лавровый лист, смажьте слегка растительным маслом. Завяжите рукав с двух сторон и выложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 2-2,5 часа. Если хотите рульку подрумянить, то к концу приготовления разрежьте рукав и раскройте верх, главное – не пересушите.
Советы
- Свиную рульку выбирайте покрупнее - в ней больше мяса.
- При добавлении соевого соуса в блюдо стоит учесть, что он имеет достаточно соленый вкус.
- Очень вкусно в свиную рульку положить картофель целиком, посолить, смазать немного растительным маслом и запекать.
Читайте также:
- Вареная буженина в пакете: рецепт праздничного блюда
- Печень свиная, тушенная в сметане: рецепт вкусного блюда
- Запеченное мясо с сыром и помидорами: красивый рецепт для праздничного стола