Свиная вырезка с яблоками: интересный рецепт ароматного мяса

Свиная вырезка с яблоками / © Credits

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Чтобы подчеркнуть ее вкус, можно дополнить блюдо яблоками, которые придадут легкую кислинку и карамельный аромат. Это идеальное сочетание для любителей гастрономических экспериментов и изысканных блюд. А о рецепте этого блюда рассказали на странице olga_riabenko_.

Свиная вырезка содержит большое количество белка, необходимое для поддержания мышечной массы и энергии. Яблоки — источник витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета и улучшению пищеварения.

Ингредиенты Свиная вырезка 2 шт. Корица 1½ ч. л Мускатный орех ½ ч. л Кориандр ½ ч. л Соль Черный перец Оливковое масло 2 ст. л Оливковое масло 2 ст. л Сливочное масло 30 г Яблоки 3-4 шт. Лук 2 шт. Винный или яблочный уксус 1,5 ч. л Яблочный сок или вода 50 мл.

Приготовление

Свиную вырезку нарежьте на куски толщиной 1,5-2 см, слегка прижмите ладонью, чтобы они стали тоньше. В миске смешайте корицу, мускатный орех, кориандр, соль, перец и оливковое масло. Обвалите мясо в этой смеси. По возможности оставьте мариноваться на 30 мин. Очистите лук и яблоки от кожуры и нарежьте полукольцами. Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите куски мяса и обжаривайте по 1-2 мин с каждой стороны. Переведите в тарелку. В той же сковороде растопите масло, добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте яблоки, накройте крышкой и тушите 3-5 минут до мягкости. Влейте яблочный сок или воду, добавьте уксус, затем верните мясо в сковороду. Добавьте сок, выделившийся из мяса. Накройте крышкой и тушите еще 10 мин.

Советы:

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Можно добавить веточку розмарина или тимьяна во время тушения.

Идеально сочетается с картофельным пюре, булгуром и рисовой кашей.

Это блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или романтического вечера. Сочное мясо в сочетании с ароматными яблоками подарит незабываемые вкусовые впечатления и сделает ваш стол изысканным.