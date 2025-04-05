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Свиная вырезка с яблоками: интересный рецепт ароматного мяса
Свиная вырезка — один из нежнейших видов мяса, отличающийся своей сочностью и мягкостью.
Чтобы подчеркнуть ее вкус, можно дополнить блюдо яблоками, которые придадут легкую кислинку и карамельный аромат. Это идеальное сочетание для любителей гастрономических экспериментов и изысканных блюд. А о рецепте этого блюда рассказали на странице olga_riabenko_.
Свиная вырезка содержит большое количество белка, необходимое для поддержания мышечной массы и энергии. Яблоки — источник витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета и улучшению пищеварения.
Ингредиенты
- Свиная вырезка
- 2 шт.
- Корица
- 1½ ч. л
- Мускатный орех
- ½ ч. л
- Кориандр
- ½ ч. л
- Соль
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- Черный перец
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- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Сливочное масло
- 30 г
- Яблоки
- 3-4 шт.
- Лук
- 2 шт.
- Винный или яблочный уксус
- 1,5 ч. л
- Яблочный сок или вода
- 50 мл.
Приготовление
Свиную вырезку нарежьте на куски толщиной 1,5-2 см, слегка прижмите ладонью, чтобы они стали тоньше.
В миске смешайте корицу, мускатный орех, кориандр, соль, перец и оливковое масло. Обвалите мясо в этой смеси. По возможности оставьте мариноваться на 30 мин.
Очистите лук и яблоки от кожуры и нарежьте полукольцами.
Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите куски мяса и обжаривайте по 1-2 мин с каждой стороны. Переведите в тарелку.
В той же сковороде растопите масло, добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте яблоки, накройте крышкой и тушите 3-5 минут до мягкости.
Влейте яблочный сок или воду, добавьте уксус, затем верните мясо в сковороду. Добавьте сок, выделившийся из мяса. Накройте крышкой и тушите еще 10 мин.
Советы:
Можно добавить веточку розмарина или тимьяна во время тушения.
Идеально сочетается с картофельным пюре, булгуром и рисовой кашей.
Это блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или романтического вечера. Сочное мясо в сочетании с ароматными яблоками подарит незабываемые вкусовые впечатления и сделает ваш стол изысканным.