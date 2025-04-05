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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Свиная вырезка с яблоками: интересный рецепт ароматного мяса

Свиная вырезка — один из нежнейших видов мяса, отличающийся своей сочностью и мягкостью.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Свиная вырезка с яблоками

Свиная вырезка с яблоками / © Credits

Чтобы подчеркнуть ее вкус, можно дополнить блюдо яблоками, которые придадут легкую кислинку и карамельный аромат. Это идеальное сочетание для любителей гастрономических экспериментов и изысканных блюд. А о рецепте этого блюда рассказали на странице olga_riabenko_.

Свиная вырезка содержит большое количество белка, необходимое для поддержания мышечной массы и энергии. Яблоки — источник витаминов и антиоксидантов, способствующих укреплению иммунитета и улучшению пищеварения.

Ингредиенты

Свиная вырезка
2 шт.
Корица
1½ ч. л
Мускатный орех
½ ч. л
Кориандр
½ ч. л
Соль
Черный перец
Оливковое масло
2 ст. л
Оливковое масло
2 ст. л
Сливочное масло
30 г
Яблоки
3-4 шт.
Лук
2 шт.
Винный или яблочный уксус
1,5 ч. л
Яблочный сок или вода
50 мл.

Приготовление

  1. Свиную вырезку нарежьте на куски толщиной 1,5-2 см, слегка прижмите ладонью, чтобы они стали тоньше.

  2. В миске смешайте корицу, мускатный орех, кориандр, соль, перец и оливковое масло. Обвалите мясо в этой смеси. По возможности оставьте мариноваться на 30 мин.

  3. Очистите лук и яблоки от кожуры и нарежьте полукольцами.

  4. Разогрейте сковороду на среднем огне, выложите куски мяса и обжаривайте по 1-2 мин с каждой стороны. Переведите в тарелку.

  5. В той же сковороде растопите масло, добавьте лук и обжаривайте до золотистого цвета. Добавьте яблоки, накройте крышкой и тушите 3-5 минут до мягкости.

  6. Влейте яблочный сок или воду, добавьте уксус, затем верните мясо в сковороду. Добавьте сок, выделившийся из мяса. Накройте крышкой и тушите еще 10 мин.

Советы:

  • Можно добавить веточку розмарина или тимьяна во время тушения.

  • Идеально сочетается с картофельным пюре, булгуром и рисовой кашей.

Это блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или романтического вечера. Сочное мясо в сочетании с ароматными яблоками подарит незабываемые вкусовые впечатления и сделает ваш стол изысканным.

Дата публикации
Количество просмотров
51
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