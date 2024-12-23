Свинина, тушенная с черносливом: традиционный рецепт

Ароматное, нежное мясо, вкус которого оценят даже гурманы.

Свинина, тушенная с черносливом в томатном соусе, идеально подойдет к любому гарниру: макаронам, гречке, картофельному пюре. Благодаря черносливу блюдо получается с приятным вкусом и ароматом легкой копчености.

Ингредиенты свинина 600 г чернослив копченый без косточек 100 г лук репчатый 2 шт. морковь 1 шт. томатная паста 2 ст. л. растительное масло 30 мл сливочное масло 30 г вода 1 ст. перец черный молотый соль зелень

Свинину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки. Лук и морковь помойте и очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Чернослив помойте и нарежьте на половинки. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, выложите мясо и обжарьте все до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, сливочное масло, перемешайте и еще обжарьте две минуты. Затем добавьте чернослив, перец черный молотый и соль. Перемешайте, влейте воду и тушите 30-40 минут при закрытой крышке. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

Мясо можно использовать любое.

Читайте также: