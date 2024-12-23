Свинина, тушенная с черносливом: традиционный рецепт

Ароматное, нежное мясо, вкус которого оценят даже гурманы.
Свинина, тушенная с черносливом в томатном соусе, идеально подойдет к любому гарниру: макаронам, гречке, картофельному пюре. Благодаря черносливу блюдо получается с приятным вкусом и ароматом легкой копчености.
Ингредиенты
- свинина
- 600 г
- чернослив копченый без косточек
- 100 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 30 мл
- сливочное масло
- 30 г
- вода
- 1 ст.
- перец черный молотый
- соль
- зелень
- Свинину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
- Лук и морковь помойте и очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.
- Чернослив помойте и нарежьте на половинки.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, выложите мясо и обжарьте все до золотистого цвета.
- Добавьте томатную пасту, сливочное масло, перемешайте и еще обжарьте две минуты. Затем добавьте чернослив, перец черный молотый и соль. Перемешайте, влейте воду и тушите 30-40 минут при закрытой крышке.
- Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
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