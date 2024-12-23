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Свинина, тушенная с черносливом: традиционный рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
1 мин
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Свинина, тушенная с черносливом: традиционный рецепт

Тушеная свинина / Фото: Credits

Ароматное, нежное мясо, вкус которого оценят даже гурманы.

Свинина, тушенная с черносливом в томатном соусе, идеально подойдет к любому гарниру: макаронам, гречке, картофельному пюре. Благодаря черносливу блюдо получается с приятным вкусом и ароматом легкой копчености.

Ингредиенты

свинина
600 г
чернослив копченый без косточек
100 г
лук репчатый
2 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
2 ст. л.
растительное масло
30 мл
сливочное масло
30 г
вода
1 ст.
перец черный молотый
соль
зелень
  1. Свинину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
  2. Лук и морковь помойте и очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.
  3. Чернослив помойте и нарежьте на половинки.
  4. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, выложите мясо и обжарьте все до золотистого цвета.
  5. Добавьте томатную пасту, сливочное масло, перемешайте и еще обжарьте две минуты. Затем добавьте чернослив, перец черный молотый и соль. Перемешайте, влейте воду и тушите 30-40 минут при закрытой крышке.
  6. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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