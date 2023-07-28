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Свинина, тушеная с грибами, в сметанном соусе: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
576
Время на прочтение
1 мин
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Свинина, тушеная с грибами, в сметанном соусе: классический рецепт

Свинина тушеная с грибами в сметанном соусе / Фото: Credits

Это блюдо будет вкусным дополнением к любому гарниру.

Мясо, грибы и сметанный соус – три составляющие ароматного и сытного блюда. Обжаривайте мясо до золотистой корочки, затем тушите в сметане с шампиньонами.

Ингредиенты

  • свинина – 500 г;
  • шампиньоны – 400 г;
  • сметана 15% - 350 г;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • перец черный молотый;
  • соль.

Приготовление

Свинину помойте, обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.

Шампиньоны помойте и нарежьте четвертинками.

На раскаленной сковороде с растительным маслом на сильном огне обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте грибы. Посолите, поперчите. Уменьшите огонь и жарьте мясо с шампиньонами 15 минут, пока не испариться сок с грибов. Добавьте сметану. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой 15 минут, периодически помешивая.

Советы

  • Из мяса свинины выбирайте мякоть или вырезку.
  • Грибы можно взять любые. 

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