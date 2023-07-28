Свинина, тушеная с грибами, в сметанном соусе: классический рецепт

Это блюдо будет вкусным дополнением к любому гарниру.
Мясо, грибы и сметанный соус – три составляющие ароматного и сытного блюда. Обжаривайте мясо до золотистой корочки, затем тушите в сметане с шампиньонами.
Ингредиенты
- свинина – 500 г;
- шампиньоны – 400 г;
- сметана 15% - 350 г;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- перец черный молотый;
- соль.
Приготовление
Свинину помойте, обсушите. Нарежьте небольшими кубиками.
Шампиньоны помойте и нарежьте четвертинками.
На раскаленной сковороде с растительным маслом на сильном огне обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте грибы. Посолите, поперчите. Уменьшите огонь и жарьте мясо с шампиньонами 15 минут, пока не испариться сок с грибов. Добавьте сметану. Перемешайте и тушите под закрытой крышкой 15 минут, периодически помешивая.
Советы
- Из мяса свинины выбирайте мякоть или вырезку.
- Грибы можно взять любые.
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