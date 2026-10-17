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Свинина тушеная с овощами в томатном соусе: рецепт вкусного горячего блюда
Тушеное мясо, овощи и густая подлива идеально подойдут для любого гарнира: картофельному пюре, рису, макаронам или просто как самостоятельное блюдо с хрустящим хлебом.
Готовится очень просто, в одной сковороде и получается аппетитным и ароматным.
Ингредиенты
- свинина (мякоть)
- 500 г
- болгарский перец
- 1 крупный
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 2 шт.
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 250 мл
- сахар
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 1-2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Свинину нарежьте небольшими кубиками.
Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками.
Лук, морковь, очистите.
Лук нарежьте полукольцами, морковь, небольшими брусочками.
Томатную пасту разведите водой.
Зелень измельчите.
В сковороде, на сильном огне, разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки, посолите, добавьте лук, морковь, обжарьте, помешивая 3-5 минут, затем выложите болгарский перец и обжарьте еще пять минут.
Влейте томатную пасту, всыпьте сахар, перец черный молотый, посолите, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 30-40 минут.
Дайте настояться 5-10 минут и посыпьте зеленью.
Советы:
Специи добавляйте по своему вкусу.