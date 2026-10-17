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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Свинина тушеная с овощами в томатном соусе: рецепт вкусного горячего блюда

Тушеное мясо, овощи и густая подлива идеально подойдут для любого гарнира: картофельному пюре, рису, макаронам или просто как самостоятельное блюдо с хрустящим хлебом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
147 ккал
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Свинина тушеная с овощами в томатном соусе

Свинина тушеная с овощами в томатном соусе / © Credits

Готовится очень просто, в одной сковороде и получается аппетитным и ароматным.

Ингредиенты

свинина (мякоть)
500 г
болгарский перец
1 крупный
морковь
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
томатная паста
2 ст. л.
вода
250 мл
сахар
1 ч. л.
растительное масло
1-2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Свинину нарежьте небольшими кубиками.

  2. Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками.

  3. Лук, морковь, очистите.

  4. Лук нарежьте полукольцами, морковь, небольшими брусочками.

  5. Томатную пасту разведите водой.

  6. Зелень измельчите.

  7. В сковороде, на сильном огне, разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки, посолите, добавьте лук, морковь, обжарьте, помешивая 3-5 минут, затем выложите болгарский перец и обжарьте еще пять минут.

  8. Влейте томатную пасту, всыпьте сахар, перец черный молотый, посолите, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите 30-40 минут.

  9. Дайте настояться 5-10 минут и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

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