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Свиные фрикадельки в винно-лимонном соусе: необычный рецепт любимого блюда

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Свиные фрикадельки в винно-лимонном соусе: необычный рецепт любимого блюда

Фото: Credits

Митболы, польпетте, тефтели и фрикадельки - по сути разные названия одного и того же блюда. Это мясные или рыбные шарики, запеченные, приготовленные на пару или поджаренные, состоящие из чистого мяса или с добавлением хлеба, лука, сыра или морковки.

Мы предлагаем вам изысканный и довольно интересный рецепт приготовления свиных фрикаделек с пармезаном в нежном соусе из белого вина и лимона. На подготовку ингредиентов у вас уйдет минут 20 и еще столько же времени понадобится для приготовления. 

Ингредиенты

  • белый хлеб - 100 г  
  • молоко - 100 мл 
  • свиной фарш - 600 г  
  • тертый пармезан - 75 г
  • яйца - 1 шт.
  • цедра и сок 1 лимона
  • семена фенхеля - четверть ч. л.  
  • оливковое масло
  • белое сухое вино

Приготовление

Разорвите хлеб (без корочки) на мелкие кусочки, замочите в молоке (можно и в воде) на 15 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Верните хлеб в миску и добавьте фарш, сыр, взбитое яйцо, цедру лимона, мелко растертые семена фенхеля, соль и несколько щепоток черного перца.

Смешайте все, затем мокрыми руками сформируйте фрикадельки и оставьте на час.

В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте шарики и жарьте, пока они не станут слегка румяными. Добавьте стакан белого вина и столовую ложку лимонного сока, затем оставьте тушиться, время от времени переворачивая фрикадельки, пока они не приготовятся и у вас останется немного соуса.

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