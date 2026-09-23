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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Свиные копыта в пикантной глазури: рецепт необычной закуски

Нежные свиные копытца, тушенные в густой глазури из соевого соуса, томатной пасты, чили и чеснока — необычное, но очень ароматное блюдо для тех, кто любит яркие вкусы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Свиные копыта

Свиные копыта / © Credits

Свиные копыта — продукт, который далеко не все привыкли видеть в своей тарелке. Но при правильном приготовлении они получаются необычайно мягкими, а насыщенный бульон и пикантный соус делают блюдо особенно интересным. На странице Готовлю с душой рассказали, как превратить простой субпродукт в сочную закуску с яркой томатно-соевой глазурью.

Свиные копытца в пикантной глазури tiktok.com/@olya_gotuyu_z_dusheyu

Свиные копытца в пикантной глазури tiktok.com/@olya_gotuyu_z_dusheyu

Ингредиенты

Для копыт

  • свиные копыта — 1,6 кг

  • лук — 1 шт.

  • лавровый лист — 2 шт.

  • чёрный перец — 5 горошин

  • соль — примерно 1 ст. л

Для глазури

  • масло для жарки

  • чеснок — 4 крупных зубчика

  • перец чили — 1 шт.

  • соевый соус — 100 мл

  • томатная паста — 70 г

  • копченая паприка — 1 ч. л

  • чёрный молотый перец — по вкусу

  • сахар — 1 ст. л.

  • бульон из копыт — 1 черпак

  • уксус — 1 ст. л

Приготовление

  1. Копыта нужно хорошо вымочить в воде, поскрести и тщательно промыть. При необходимости их можно дополнительно обжечь.

  2. Подготовленные копыта сложите в большую кастрюлю, добавьте нечищеную луковицу, разрезанную крест-накрест, и залейте водой.

  3. Доведите до кипения, снимите пену, а затем добавьте лавровый лист, черный перец горошком и соль.

  4. Варите на слабом огне примерно 3,5–4 часа, до тех пор, пока копыта не станут очень мягкими.

Пикантная глазурь

  1. Для соуса разогрейте на сковороде немного масла.

  2. Добавьте мелко нарезанные перец чили и чеснок и обжарьте буквально несколько секунд, чтобы они отдали свой аромат.

  3. Затем влейте соевый соус, добавьте томатную пасту, копченую паприку, черный молотый перец и сахар.

  4. Добавьте черпак бульона, в котором варились копыта, и столовую ложку уксуса.

  5. Перемешайте, чтобы глазурь стала ароматной, насыщенной и слегка густой.

  6. Выложите в сковороду отварные копыта и тушите на сильном огне около 10 минут.

  7. Периодически переворачивайте их, чтобы соус равномерно покрыл каждый кусочек.

Готовые копытца выложите на тарелку и обильно полейте соусом, оставшимся на сковороде. В результате получается нежная, насыщенная по вкусу закуска с пикантной сладко-острой глазурью.

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