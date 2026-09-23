- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
Свиные копыта в пикантной глазури: рецепт необычной закуски
Нежные свиные копытца, тушенные в густой глазури из соевого соуса, томатной пасты, чили и чеснока — необычное, но очень ароматное блюдо для тех, кто любит яркие вкусы.
Свиные копыта — продукт, который далеко не все привыкли видеть в своей тарелке. Но при правильном приготовлении они получаются необычайно мягкими, а насыщенный бульон и пикантный соус делают блюдо особенно интересным. На странице Готовлю с душой рассказали, как превратить простой субпродукт в сочную закуску с яркой томатно-соевой глазурью.
Ингредиенты
Для копыт
свиные копыта — 1,6 кг
лук — 1 шт.
лавровый лист — 2 шт.
чёрный перец — 5 горошин
соль — примерно 1 ст. л
Для глазури
масло для жарки
чеснок — 4 крупных зубчика
перец чили — 1 шт.
соевый соус — 100 мл
томатная паста — 70 г
копченая паприка — 1 ч. л
чёрный молотый перец — по вкусу
сахар — 1 ст. л.
бульон из копыт — 1 черпак
уксус — 1 ст. л
Приготовление
Копыта нужно хорошо вымочить в воде, поскрести и тщательно промыть. При необходимости их можно дополнительно обжечь.
Подготовленные копыта сложите в большую кастрюлю, добавьте нечищеную луковицу, разрезанную крест-накрест, и залейте водой.
Доведите до кипения, снимите пену, а затем добавьте лавровый лист, черный перец горошком и соль.
Варите на слабом огне примерно 3,5–4 часа, до тех пор, пока копыта не станут очень мягкими.
Пикантная глазурь
Для соуса разогрейте на сковороде немного масла.
Добавьте мелко нарезанные перец чили и чеснок и обжарьте буквально несколько секунд, чтобы они отдали свой аромат.
Затем влейте соевый соус, добавьте томатную пасту, копченую паприку, черный молотый перец и сахар.
Добавьте черпак бульона, в котором варились копыта, и столовую ложку уксуса.
Перемешайте, чтобы глазурь стала ароматной, насыщенной и слегка густой.
Выложите в сковороду отварные копыта и тушите на сильном огне около 10 минут.
Периодически переворачивайте их, чтобы соус равномерно покрыл каждый кусочек.
Готовые копытца выложите на тарелку и обильно полейте соусом, оставшимся на сковороде. В результате получается нежная, насыщенная по вкусу закуска с пикантной сладко-острой глазурью.