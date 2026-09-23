Свиные копыта в пикантной глазури: рецепт необычной закуски

Свиные копыта / © Credits

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Свиные копыта — продукт, который далеко не все привыкли видеть в своей тарелке. Но при правильном приготовлении они получаются необычайно мягкими, а насыщенный бульон и пикантный соус делают блюдо особенно интересным. На странице Готовлю с душой рассказали, как превратить простой субпродукт в сочную закуску с яркой томатно-соевой глазурью.

Свиные копытца в пикантной глазури tiktok.com/@olya_gotuyu_z_dusheyu

Ингредиенты

Для копыт

свиные копыта — 1,6 кг

лук — 1 шт.

лавровый лист — 2 шт.

чёрный перец — 5 горошин

соль — примерно 1 ст. л

Для глазури

масло для жарки

чеснок — 4 крупных зубчика

перец чили — 1 шт.

соевый соус — 100 мл

томатная паста — 70 г

копченая паприка — 1 ч. л

чёрный молотый перец — по вкусу

сахар — 1 ст. л.

бульон из копыт — 1 черпак

уксус — 1 ст. л

Приготовление

Копыта нужно хорошо вымочить в воде, поскрести и тщательно промыть. При необходимости их можно дополнительно обжечь. Подготовленные копыта сложите в большую кастрюлю, добавьте нечищеную луковицу, разрезанную крест-накрест, и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пену, а затем добавьте лавровый лист, черный перец горошком и соль. Варите на слабом огне примерно 3,5–4 часа, до тех пор, пока копыта не станут очень мягкими.

Пикантная глазурь

Для соуса разогрейте на сковороде немного масла. Добавьте мелко нарезанные перец чили и чеснок и обжарьте буквально несколько секунд, чтобы они отдали свой аромат. Затем влейте соевый соус, добавьте томатную пасту, копченую паприку, черный молотый перец и сахар. Добавьте черпак бульона, в котором варились копыта, и столовую ложку уксуса. Перемешайте, чтобы глазурь стала ароматной, насыщенной и слегка густой. Выложите в сковороду отварные копыта и тушите на сильном огне около 10 минут. Периодически переворачивайте их, чтобы соус равномерно покрыл каждый кусочек.

Готовые копытца выложите на тарелку и обильно полейте соусом, оставшимся на сковороде. В результате получается нежная, насыщенная по вкусу закуска с пикантной сладко-острой глазурью.

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