Свиные ребра с картофелем в хлебных крошках: оригинальный рецепт жаркого

Жаркое из свиных ребер с картофелем и ароматными приправами - идеальное блюдо для холодного времени года.
Блюдо это достаточно трудоемкое, мясо требует трехчасовой выдержки в маринаде, а на приготовление его уйдет не менее двух часов. Но результат вас точно порадует, поэтому, если вы ждете гостей или хотите сделать вечер особенным, попробуйте приготовить жаркое по этому рецепту.
Ингредиенты
- свиные ребра - 2 кг
- черный перца - 1 ч. л.
- чеснок - 4 зубчика
- оливковое масло - 4 ст. л.
- кумин (зира) - 1,5 ч. л.
- белое вино - 150 мл
- луков - 1 шт.
- лавровый лист - 2 шт.
- куриный бульон - 500 мл
- картофель - 500 г
Для крошек
- оливковое масло - 4 ст. л.
- чеснок - 1 зубчик
- белые сухари - 100 г
- цедра 1 лимона
- шалфей - 6 листьев
Подготовка
- Почистите и раздавите чеснок для приготовления жаркого и мелко натрите один зубчик, который для крошек.
- Растолките кумин.
- Очистите и мелко нарежьте лук.
- Измельчите листья шалфея.
- Картофель, если он крупный, почистите и нарежьте на крупные ломтики, мелкий картофель можно не резать, а молодой картофель - не чистить.
Приготовление
Приготовьте маринад из перца, раздавленного чеснока, двух ложек оливкового масла, семян кумина и 50 мл белого вина. Залейте им ребрышки и оставьте мариноваться как минимум на три часа (или поставьте в холодильник на ночь).
Разогрейте духовку до 170 градусов. На оливковом масле на сильном огне в глубокой кастрюле обжарьте ребра, пока они не подрумянятся. Достаньте ребра, а в той же кастрюле обжарьте лук - 10 минут до коричневого цвета. Добавьте оставшийся чеснок из маринада и семена кумина, затем верните ребра в кастрюлю.
Влейте оставшееся белое вино, дайте покипеть в течение минуты, затем добавьте лавровый лист, бульон и остатки маринада. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и поставьте в духовку на час-полтора, пока мясо не станет мягким и не начнет отделяться от костей.
Добавьте к ребрам картофель и готовьте 30-40 минут, пока картофель не прожарится и не начнет немного распадаться на части.
Приготовьте крошки. На масле обжаривайте чеснок в течение 10 секунд, затем добавьте панировочные сухари, лимонную цедру и шалфей. Снимите крышку с кастрюли, в которой запекается жаркое, посыпьте его сверху крошками и выпекайте без крышки еще 20 минут. Блюдо готово к подаче.
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