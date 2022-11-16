Свиные ребра с картофелем в хлебных крошках: оригинальный рецепт жаркого

Жаркое из свиных ребер с картофелем и ароматными приправами - идеальное блюдо для холодного времени года.

Блюдо это достаточно трудоемкое, мясо требует трехчасовой выдержки в маринаде, а на приготовление его уйдет не менее двух часов. Но результат вас точно порадует, поэтому, если вы ждете гостей или хотите сделать вечер особенным, попробуйте приготовить жаркое по этому рецепту.

Ингредиенты

свиные ребра - 2 кг

черный перца - 1 ч. л.

чеснок - 4 зубчика

оливковое масло - 4 ст. л.

кумин (зира) - 1,5 ч. л.

белое вино - 150 мл

луков - 1 шт.

лавровый лист - 2 шт.

куриный бульон - 500 мл

картофель - 500 г

Для крошек

оливковое масло - 4 ст. л.

чеснок - 1 зубчик

белые сухари - 100 г

цедра 1 лимона

шалфей - 6 листьев

Подготовка

Почистите и раздавите чеснок для приготовления жаркого и мелко натрите один зубчик, который для крошек.

Растолките кумин.

Очистите и мелко нарежьте лук.

Измельчите листья шалфея.

Картофель, если он крупный, почистите и нарежьте на крупные ломтики, мелкий картофель можно не резать, а молодой картофель - не чистить.

Приготовление

Приготовьте маринад из перца, раздавленного чеснока, двух ложек оливкового масла, семян кумина и 50 мл белого вина. Залейте им ребрышки и оставьте мариноваться как минимум на три часа (или поставьте в холодильник на ночь).

Разогрейте духовку до 170 градусов. На оливковом масле на сильном огне в глубокой кастрюле обжарьте ребра, пока они не подрумянятся. Достаньте ребра, а в той же кастрюле обжарьте лук - 10 минут до коричневого цвета. Добавьте оставшийся чеснок из маринада и семена кумина, затем верните ребра в кастрюлю.

Влейте оставшееся белое вино, дайте покипеть в течение минуты, затем добавьте лавровый лист, бульон и остатки маринада. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и поставьте в духовку на час-полтора, пока мясо не станет мягким и не начнет отделяться от костей.

Добавьте к ребрам картофель и готовьте 30-40 минут, пока картофель не прожарится и не начнет немного распадаться на части.

Приготовьте крошки. На масле обжаривайте чеснок в течение 10 секунд, затем добавьте панировочные сухари, лимонную цедру и шалфей. Снимите крышку с кастрюли, в которой запекается жаркое, посыпьте его сверху крошками и выпекайте без крышки еще 20 минут. Блюдо готово к подаче.

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