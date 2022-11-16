Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Свиные ребра с картофелем в хлебных крошках: оригинальный рецепт жаркого

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
376
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Свиные ребра с картофелем в хлебных крошках: оригинальный рецепт жаркого

Фото: Credits

Жаркое из свиных ребер с картофелем и ароматными приправами - идеальное блюдо для холодного времени года.

Блюдо это достаточно трудоемкое, мясо требует трехчасовой выдержки в маринаде, а на приготовление его уйдет не менее двух часов. Но результат вас точно порадует, поэтому, если вы ждете гостей или хотите сделать вечер особенным, попробуйте приготовить жаркое по этому рецепту. 

Ингредиенты

  • свиные ребра - 2 кг
  • черный перца - 1 ч. л.
  • чеснок - 4 зубчика
  • оливковое масло - 4 ст. л.
  • кумин (зира) - 1,5 ч. л.
  • белое вино - 150 мл
  • луков - 1 шт.  
  • лавровый лист - 2 шт.
  • куриный бульон - 500 мл   
  • картофель - 500 г

Для крошек

  • оливковое масло - 4 ст. л.
  • чеснок - 1 зубчик 
  • белые сухари - 100 г
  • цедра 1 лимона
  • шалфей - 6 листьев

Подготовка

  • Почистите и раздавите чеснок для приготовления жаркого и мелко натрите один зубчик, который для крошек. 
  • Растолките кумин. 
  • Очистите и мелко нарежьте лук. 
  • Измельчите листья шалфея. 
  • Картофель, если он крупный, почистите и нарежьте на крупные ломтики, мелкий картофель можно не резать, а молодой картофель - не чистить. 

Приготовление

Приготовьте маринад из перца, раздавленного чеснока, двух ложек оливкового масла, семян кумина и 50 мл белого вина. Залейте им ребрышки и оставьте мариноваться как минимум на три часа (или поставьте в холодильник на ночь).

Разогрейте духовку до 170 градусов. На оливковом масле на сильном огне в глубокой кастрюле обжарьте ребра, пока они не подрумянятся. Достаньте ребра, а в той же кастрюле обжарьте лук - 10 минут до коричневого цвета. Добавьте оставшийся чеснок из маринада и семена кумина, затем верните ребра в кастрюлю.

Влейте оставшееся белое вино, дайте покипеть в течение минуты, затем добавьте лавровый лист, бульон и остатки маринада. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и поставьте в духовку на час-полтора, пока мясо не станет мягким и не начнет отделяться от костей.

Добавьте к ребрам картофель и готовьте 30-40 минут, пока картофель не прожарится и не начнет немного распадаться на части. 

Приготовьте крошки. На масле обжаривайте чеснок в течение 10 секунд, затем добавьте панировочные сухари, лимонную цедру и шалфей. Снимите крышку с кастрюли, в которой запекается жаркое, посыпьте его сверху крошками и выпекайте без крышки еще 20 минут. Блюдо готово к подаче. 

Читайте также: 

Печеная свекла с фетой, тыквой и изюмом. Рецепт Руслана Сеничкина

Печеная свекла с фетой, тыквой и изюмом. Рецепт Руслана Сеничкина

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
376
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация