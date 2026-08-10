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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
870
Время на прочтение
1 мин

Свиные ребра, тушенные с черносливом: рецепт роскошного горячего блюда

Блюдо получается сытным, а мясо — мягким, нежным, с копченым привкусом барбекю.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
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Свиные ребра тушеные с черносливом

Свиные ребра, тушенные с черносливом / © Credits

Блюдо готовится из свежих, свиных ребер с добавлением чернослива и специй. Это мясо наверняка придется больше по вкусу мужчинам, а хорошим дополнением к блюду станет овощной салат.

Ингредиенты

свиные ребра
800 г
чернослив без косточек
150 г
лавровый лист
1 шт.
вода
1 ст.
растительное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень петрушки

Свиные ребра помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.

  1. Чернослив промойте, залейте горячей водой на пять минут, затем воду слейте.

  2. Зелень мелко нарежьте.

  3. В сковороде разогрейте растительное масло, на сильном огне, обжарьте мясо до золотистой корочки, переложите в кастрюлю с толстым дном и залейте горячей водой.

  4. Доведите до кипения и тушите на маленьком огне, при закрытой крышке 30 минут.

  5. Добавьте к ребрышкам чернослив, лавровый лист, перец черный молотый, посолите, накройте крышкой и тушите еще 30-40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.

Советы:

  • Готовность ребер проверяйте вилкой, если мясо мягкое снимайте с огня.

  • По необходимости можно добавить воды.

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