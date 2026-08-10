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Свиные ребра, тушенные с черносливом: рецепт роскошного горячего блюда
Блюдо получается сытным, а мясо — мягким, нежным, с копченым привкусом барбекю.
Блюдо готовится из свежих, свиных ребер с добавлением чернослива и специй. Это мясо наверняка придется больше по вкусу мужчинам, а хорошим дополнением к блюду станет овощной салат.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 800 г
- чернослив без косточек
- 150 г
- лавровый лист
- 1 шт.
- вода
- 1 ст.
- растительное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень петрушки
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Свиные ребра помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.
Чернослив промойте, залейте горячей водой на пять минут, затем воду слейте.
Зелень мелко нарежьте.
В сковороде разогрейте растительное масло, на сильном огне, обжарьте мясо до золотистой корочки, переложите в кастрюлю с толстым дном и залейте горячей водой.
Доведите до кипения и тушите на маленьком огне, при закрытой крышке 30 минут.
Добавьте к ребрышкам чернослив, лавровый лист, перец черный молотый, посолите, накройте крышкой и тушите еще 30-40 минут. Выложите на блюдо и посыпьте зеленью.
Советы:
Готовность ребер проверяйте вилкой, если мясо мягкое снимайте с огня.
По необходимости можно добавить воды.