Свиные ребрышки на огне: рецепт сочного мяса

Ребрышки на решетке tiktok.com/@kubfood

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Есть блюда, ради которых стоит разжечь огонь. Свиные ребра — как раз такие. Длительное приготовление на стабильном огне делает мясо необыкновенно нежным, а финальная обжарка с соусом дарит ту самую аппетитную карамельную корочку, об этом рассказал фудблогер Александр Кубицкий.

Ребрышки на решетке tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

свиные ребрышки — 2 куска

паприка

соль

черный перец

горчица

Для глазури

BBQ-соус

соевый соус

мед

немного горчицы

Приготовление

Сначала подготовьте ребра: очистите мясо и обязательно удалите пленку с внутренней стороны. Затем хорошо натрите их паприкой, солью, черным перцем и горчицей, чтобы специи равномерно покрыли всю поверхность. Заверните каждый кусок сначала в пергамент, а затем в фольгу. Выложите на решетку и готовьте примерно 1,5 часа на стабильном огне. Тем временем приготовьте глазурь: смешайте BBQ-соус с соевым соусом, мёдом и небольшим количеством горчицы. Через полтора часа осторожно разверните ребрышки, щедро смажьте их глазурью и верните на решетку, но на этот раз уже без пергамента и фольги. Обжаривайте, периодически переворачивая и при необходимости смазывая соусом, пока поверхность не покроется румяной, дымной и карамельной корочкой.

В результате вы получите ребрышки, от которых трудно оторваться, поскольку снаружи у них насыщенная карамельная корочка с ароматом дыма, а внутри они остаются сочными и настолько нежными, что мясо буквально отходит от кости.

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