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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Свиные ребрышки на огне: рецепт сочного мяса

Нежные свиные ребрышки с ароматной корочкой, сладко-острой BBQ-глазурью и насыщенным дымным ароматом — блюдо, которое стоит попробовать на природе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Ребрышки на решетке tiktok.com/@kubfood

Ребрышки на решетке tiktok.com/@kubfood

Есть блюда, ради которых стоит разжечь огонь. Свиные ребра — как раз такие. Длительное приготовление на стабильном огне делает мясо необыкновенно нежным, а финальная обжарка с соусом дарит ту самую аппетитную карамельную корочку, об этом рассказал фудблогер Александр Кубицкий.

Ребрышки на решетке tiktok.com/@kubfood

Ребрышки на решетке tiktok.com/@kubfood

Ингредиенты

  • свиные ребрышки — 2 куска

  • паприка

  • соль

  • черный перец

  • горчица

Для глазури

  • BBQ-соус

  • соевый соус

  • мед

  • немного горчицы

Приготовление

  1. Сначала подготовьте ребра: очистите мясо и обязательно удалите пленку с внутренней стороны.

  2. Затем хорошо натрите их паприкой, солью, черным перцем и горчицей, чтобы специи равномерно покрыли всю поверхность.

  3. Заверните каждый кусок сначала в пергамент, а затем в фольгу.

  4. Выложите на решетку и готовьте примерно 1,5 часа на стабильном огне.

  5. Тем временем приготовьте глазурь: смешайте BBQ-соус с соевым соусом, мёдом и небольшим количеством горчицы.

  6. Через полтора часа осторожно разверните ребрышки, щедро смажьте их глазурью и верните на решетку, но на этот раз уже без пергамента и фольги.

  7. Обжаривайте, периодически переворачивая и при необходимости смазывая соусом, пока поверхность не покроется румяной, дымной и карамельной корочкой.

В результате вы получите ребрышки, от которых трудно оторваться, поскольку снаружи у них насыщенная карамельная корочка с ароматом дыма, а внутри они остаются сочными и настолько нежными, что мясо буквально отходит от кости.

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