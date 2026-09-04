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Свиные ребрышки на огне: рецепт сочного мяса
Нежные свиные ребрышки с ароматной корочкой, сладко-острой BBQ-глазурью и насыщенным дымным ароматом — блюдо, которое стоит попробовать на природе.
Есть блюда, ради которых стоит разжечь огонь. Свиные ребра — как раз такие. Длительное приготовление на стабильном огне делает мясо необыкновенно нежным, а финальная обжарка с соусом дарит ту самую аппетитную карамельную корочку, об этом рассказал фудблогер Александр Кубицкий.
Ингредиенты
свиные ребрышки — 2 куска
паприка
соль
черный перец
горчица
Для глазури
BBQ-соус
соевый соус
мед
немного горчицы
Приготовление
Сначала подготовьте ребра: очистите мясо и обязательно удалите пленку с внутренней стороны.
Затем хорошо натрите их паприкой, солью, черным перцем и горчицей, чтобы специи равномерно покрыли всю поверхность.
Заверните каждый кусок сначала в пергамент, а затем в фольгу.
Выложите на решетку и готовьте примерно 1,5 часа на стабильном огне.
Тем временем приготовьте глазурь: смешайте BBQ-соус с соевым соусом, мёдом и небольшим количеством горчицы.
Через полтора часа осторожно разверните ребрышки, щедро смажьте их глазурью и верните на решетку, но на этот раз уже без пергамента и фольги.
Обжаривайте, периодически переворачивая и при необходимости смазывая соусом, пока поверхность не покроется румяной, дымной и карамельной корочкой.
В результате вы получите ребрышки, от которых трудно оторваться, поскольку снаружи у них насыщенная карамельная корочка с ароматом дыма, а внутри они остаются сочными и настолько нежными, что мясо буквально отходит от кости.