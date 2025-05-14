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Свиные ребрышки запеченные в банке в духовке: рецепт роскошного горячего блюда
Один из самых необычных способов приготовления свиных ребер в домашних условиях, запечь их в банке в духовке. Мясо запекается в собственном соку без добавления воды, жира и получается ароматным и очень сочным.
Понадобится 1,5 литровая банка, фольга, свиные ребрышки, лук репчатый, морковь, специи и духовка.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 1,5 кг
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый по вкусу
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- соль
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Ребра промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.
Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь кружками.
В миску выложите ребра, лук, морковь, добавьте паприку, перец черный молотый, соль, перемешайте и оставьте на 10-15 минут
В банку, не плотно уложите мясо с овощами, накройте крышкой, сделанной из фольги и отправьте в холодную духовку, затем духовку включите и выпекайте при 180 градусах 1 час 20 минут.
Духовку выключите и не открывайте 20 минут, чтобы банка не лопнула.
Советы:
Не ставьте банку на мокрую или холодную поверхность.
Подайте с овощами или любым гарниром.