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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Свиные ребрышки запеченные в банке в духовке: рецепт роскошного горячего блюда

Один из самых необычных способов приготовления свиных ребер в домашних условиях, запечь их в банке в духовке. Мясо запекается в собственном соку без добавления воды, жира и получается ароматным и очень сочным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
295 ккал
Свиные ребрышки запеченные в банке в духовке

Свиные ребрышки запеченные в банке в духовке / © Credits

Понадобится 1,5 литровая банка, фольга, свиные ребрышки, лук репчатый, морковь, специи и духовка.

Ингредиенты

свиные ребра
1,5 кг
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый по вкусу
соль

  1. Ребра промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.

  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте полукольцами, морковь кружками.

  3. В миску выложите ребра, лук, морковь, добавьте паприку, перец черный молотый, соль, перемешайте и оставьте на 10-15 минут

  4. В банку, не плотно уложите мясо с овощами, накройте крышкой, сделанной из фольги и отправьте в холодную духовку, затем духовку включите и выпекайте при 180 градусах 1 час 20 минут.

  5. Духовку выключите и не открывайте 20 минут, чтобы банка не лопнула.

Советы:

  • Не ставьте банку на мокрую или холодную поверхность.

  • Подайте с овощами или любым гарниром.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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