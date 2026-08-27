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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
485
Время на прочтение
1 мин

Свиные щечки, запеченные в духовке: рецепт необычного горячего блюда

Бюджетная, сытная, ароматная закуска из свиной щеки.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
550 ккал
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Свиные щечки, запеченные

Свиные щечки, запеченные / © Credits

Для приготовления понадобится свиная щековина, любимые специи, фольга и духовка.

Ингредиенты

щековина свиная
1 кг
чеснок
5 зубчиков
приправа для сала
по вкусу
перец черный молотый
соль

  1. Свиную щеку тщательно помойте, почистите шкурку и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Чеснок очистите, и нарежьте на пластины.

  3. Щековину натрите, приправой, черным молотым перцем, солью, сделайте несколько надрезов, нашпигуйте чесноком и отправьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа, затем заверните в фольгу и выложите на противень.

  4. Запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30 минут, достаньте мясо из духовки, разверните фольгу, и запекайте еще 5-10 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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