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Свиные щечки, запеченные в духовке: рецепт необычного горячего блюда
Бюджетная, сытная, ароматная закуска из свиной щеки.
Для приготовления понадобится свиная щековина, любимые специи, фольга и духовка.
Ингредиенты
- щековина свиная
- 1 кг
- чеснок
- 5 зубчиков
- приправа для сала
- по вкусу
- перец черный молотый
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- соль
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Свиную щеку тщательно помойте, почистите шкурку и обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите, и нарежьте на пластины.
Щековину натрите, приправой, черным молотым перцем, солью, сделайте несколько надрезов, нашпигуйте чесноком и отправьте в холодильник мариноваться на 2-3 часа, затем заверните в фольгу и выложите на противень.
Запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 30 минут, достаньте мясо из духовки, разверните фольгу, и запекайте еще 5-10 минут до золотистой корочки.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.