Рецепты
106
1 мин

Свиные шкурки — как приготовить вкусную украинскую закуску

Если вы думаете, что свиные шкурки — это лишь магазинная закуска к пиву, пора пересмотреть свои представления.

Станислава Бондаренко
30 минут
905 ккал
свиные шкурки tiktok.com_@margo_kerri

свиные шкурки tiktok.com_@margo_kerri

Фудблогер Марго Керри рассказала, как свиные шкурки можно превратить в аппетитное, хрустящее и ароматное блюдо, которое станет звездой вашего стола. И все это — без лишних сложных ингредиентов.

Свиные шкурки — одна из тех закусок, которая у многих ассоциируется с быстрым перекусом. Но современные кулинарные блогеры показывают, что она может быть полноценным гастрономическим наслаждением. Фудблогер, рассказала о рецепте, который сочетает классическую украинскую любовь к вкусностям с восточными ароматами.

Ингредиенты

Свиные шкурки
300 г
Масло
Чеснок
2-3 зубчика
Паприка копченая
1 ст. л
Паприка сладкая
1 ст. л
Соевый соус
3 ст. л.
Соль
Перец
кунжут
1-2 ч. л
Острый перец

Приготовление

  1. Свиные шкурки сначала отвариваем со специями: соль, перец, лавровый листочек. Это делает их нежными и сохраняет естественный вкус.

  2. После отваривания нарезаем шкурки на небольшие кусочки.

  3. На сковородке разогреваем масло и поджариваем измельченный чеснок до золотистого цвета.

  4. Добавляем шкурки и обжариваем их несколько минут до хрустящей корочки.

  5. Добавляем копченую и сладкую паприку, соевый соус. По желанию — острый перец. Все тщательно перемешиваем.

  6. В конце посыпаем кунжутом, добавляем соевый соус и еще раз перемешиваем.

Свиные шкурки, приготовленные по этому рецепту, — это не просто закуска. Это маленькое гастрономическое приключение, которое легко покоряет сердце любого гурмана. Готовить ее можно за полчаса, а наслаждение от вкуса останется надолго.

106
